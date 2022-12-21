Хочу поділитися своїм рецептом цукатів з апельсинової цедри без довгого варіння. Виходять смачні, красиві та дуже ароматні. Ідеальні для будь-якої випічки, особливо — різдвяних смаколиків.

Апельсини ретельно мию щіточкою. Акуратно знімаю шкірочку. Скільки є апельсинових шкірочок, стільки цукатів і готую. Кількість цукру беру із пропорції 1:2, тобто дві частини апельсинових шкірочок та одна — цукру. Шкірочки ріжу товстими смужками, гострим ножем зрізую білу частину (вона гірчить). Тепер цедру можна порізати на дрібні шматочки. Пересипаючи цукром, викладаю щільно в банку, закриваю кришкою. За кілька годин вони пустять сік, а за 3 дні будуть готові.

Мар’яна ПАНІВ.

м. Івано-Франківськ.