Відварені макарони з’єднують з грибами, шпинатом у вершково-сирному соусі, а потім запікають.

170 г макаронів (пір’я)

200 г печериць

100 г замороженого шпинату

1 середня цибулина

3 середні зубчики часнику

200 г вершків

100 г твердого сиру

олія

сіль

чорний мелений перець

1 чайна ложка італійських трав

1 столова ложка борошна

Макарони відварити до напівготовності в підсоленій воді. Відкинути на друшляк.

Печериці тонко нарізати. Обсмажити в олії до випаровування вологи. Додати до грибів нарізану цибулину, смажити до м’якості. Додати вичавлений часник, перемішати. Викласти шпинат, підсолити, перемішати, обсмажити 1 хв. Половину крупно тертого сиру додати до овочів з грибами. Всипати борошно, перемішати, влити вершки. Поперчити, всипати ароматні трави, готувати 1 хв., зняти з вогню.

Форму для запікання (30х20 см) змастити олією. Викласти макарони, розрівняти. Залити шпинатно-грибною сумішшю. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хв. Потім форму дістати. Посипати запіканку сиром, що залишився. Повернути в духовку ще на 5–7 хв. до розплавлення сиру.