Відварені макарони з’єднують з грибами, шпинатом у вершково-сирному соусі, а потім запікають.
- 170 г макаронів (пір’я)
- 200 г печериць
- 100 г замороженого шпинату
- 1 середня цибулина
- 3 середні зубчики часнику
- 200 г вершків
- 100 г твердого сиру
- олія
- сіль
- чорний мелений перець
- 1 чайна ложка італійських трав
- 1 столова ложка борошна
Макарони відварити до напівготовності в підсоленій воді. Відкинути на друшляк.
Печериці тонко нарізати. Обсмажити в олії до випаровування вологи. Додати до грибів нарізану цибулину, смажити до м’якості. Додати вичавлений часник, перемішати. Викласти шпинат, підсолити, перемішати, обсмажити 1 хв. Половину крупно тертого сиру додати до овочів з грибами. Всипати борошно, перемішати, влити вершки. Поперчити, всипати ароматні трави, готувати 1 хв., зняти з вогню.
Форму для запікання (30х20 см) змастити олією. Викласти макарони, розрівняти. Залити шпинатно-грибною сумішшю. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хв. Потім форму дістати. Посипати запіканку сиром, що залишився. Повернути в духовку ще на 5–7 хв. до розплавлення сиру.
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