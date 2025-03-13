Ми з чоловіком пенсіонери, маємо статус внутрішньо переміщених осіб, житло винаймаємо. З нами віднедавна проживає донька зі своєю малолітньою дитиною, котра має інвалідність ІІ групи. Чи вважають їх членами нашого домогосподарства і хто загалом входить до його складу?

Лідія Петрівна. Черкаська обл.

До складу домогосподарства внутрішньо переміщеної особи, яка винаймає житло, роз’яснюють у ПФУ, належать усі особи, які проживають у найманому приміщенні та з яким наймач пов’язаний родинними зв’язками:

чоловік, дружина, діти, пасинок, падчерка, прийомні діти; діти, яких виховують батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу; усиновлені діти; діти, над якими встановлено опіку або піклування; діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема ті, що навчаються в онлайн-режимі) до досягнення ними 23-річного віку і не мають власних сімей; повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі;

діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства I та II групи;

особи з інвалідністю з дитинства I та II групи або особи з інвалідністю I групи, які проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка/дружини, котрі проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

особа, котра проживає разом із одинокою людиною з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю, та/або особи, які встановили в судовому порядку факт проживання однією сім’єю або не пов’язані родинними зв’язками (неповнолітня дитина, яка не належить до складу сім’ї наймача).

Домогосподарство може складатися і з одного наймача.