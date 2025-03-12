Найціннішими для лікування в цьому дереві є бруньки. Їх заготовляють у березні—квітні, коли ще не розпустилися до листочків і мають приємний аромат. Після заготівлі ретельно сушать у затемненому, добре провітрюваному приміщенні. Найкраще — горище сільської хати. Зберігають у закритих паперових пакетах.

Відварами, спиртовими настоянками бруньок лікують ревматизм, захворювання суглобів, нирок і сечового міхура, головний біль, запалення дихальних шляхів, горла… Таке лікування народні цілителі називають «бруньковою терапією».

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Свіжі розім’яті бруньки кладуть на хворий зуб, щоб втамувати біль.

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При укусах бджіл ефективно подіють примочки зі спиртової настоянки бруньок тополі чорної. Зникає біль, не розвивається набряк. Завжди майте її в запасі! Приготування: 5 ст.л. бруньок на 400 мл спирту. Настоювати 14 днів у темному теплому місці. Процідити. Процедуру приймати 4—5 разів на день.

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Такі бруньки можна жувати, але не ковтати, при підвищеній кислотності шлункового соку, відчутті в роті гіркоти.

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Однаковий рецепт для лікування дихальних і сечовивідних шляхів: ст.л. бруньок залити 200 мл теплої води. Довести до кипіння і кип’ятити на малому вогні 10 хв. Настояти 4 год. під кришкою. Процідити. Пити по 2 ст.л. 5—6 разів на день у перервах між вживанням їжі.

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Свіжі бруньки залити горілкою у співвідношенні 1:5. Настоювати 14 днів у темному теплому місці. Процідити. Гарячий відпар настоянки використовують для інгаляцій при хворобах верхніх дихальних шляхів. Процедуру приймати по 8—10 хв. тричі на день. Для лікування гострих і хронічних за- хворювань сечових органів, зокрема передміхурової залози, таку настоянку п’ють тричі на день по 20 крапель на ст.л. води за 15—20 хв. до їди. Вона також допоможе позбутися головного болю.

У разі ревматизму настоянкою тричі на день натирають хворі місця. На ніч перед сном — неодмінно!

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Бруньки тополі чорної часто використовують у суміші з іншими рослинами. Узяти в однаковій кількості бруньки тополі чорної та соснові. Столову ложку збору засипати в термос і залити 0,5 л окропу. Настояти мінімум 2 год. Процідити. Теплим настоєм тричі на день полоскати хворе горло.

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Цукровий діабет: по ст.л. сушених подрібнених бруньок тополі чорної, коріння соняшника і квітів ромашки (збір ретельно перемішують) залити 600 мл окропу. Варити 4—5 хв. Настояти до теплої температури під кришкою. Процідити. Цю порцію випити протягом дня за 3—4 рази.

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Відвар з бруньок тополі чорної, кореня кульбаби, трав алтеї лікарської та цикорію дикого (беруть в однаковій кількості) використовують для полоскання ротової порожнини при пародонтозі.

Приготування: ст.л. збору на 0,5 л води. Довести до кипіння і варити 4—5 хв. Настояти до теплої температури під кришкою. Процідити. Полоскати ротову порожнину 3—4 рази на день.

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При артриті: бруньки тополі чорної, коренеплід петрушки, корінь цикорію дикого (співвідношення — 1:1:2). Столову ложку подрібненого збору зварити до готовності в 600 мл води. Процідити. Пити по 50 мл 5—6 разів на день. Вживати тільки під час загострення недуги.

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Чаєм з бруньок тополі чорної та трави фіалки запашної (1:2) лікують хронічний бронхіт: ч.л. збору на 200 мл окропу. Настояти 1 год. Процідити. Протягом дня випити дві такі порції.