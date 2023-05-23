У випадку порушення норм «бездимного» законодавства Держпродспоживслужба радить:

✔ звернутися із зауваженням до адміністрації закладу або установи;

✔ звернутися до поліції за номером 102;

✔ скласти скаргу до Держпродспоживслужби на заклад, адміністрація якого створює умови для куріння або іншим чином порушує норми «бездимного» законодавства.

У заяві потрібно вказати повне найменування суб’єкта господарювання, його код ЄДРПОУ — ці дані можна знайти на фіскальних чеках. За можливості додайте фото- або відеодокази.

Куріння фізичними особами тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі 51—170 грн.

У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170—340 грн (ст.175-1 КУпАП).

За порушення закладами ресторанного господарства вимог «бездимного» законодавства Держпродспоживслужба застосовує фінансову санкцію від 1 до 10 тис. грн.