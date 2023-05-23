У такому разі видається дублікат утраченого або зіпсованого документа, який матиме таку ж юридичну силу, що й оригінал. Мінреінтеграції спільно з Мін’юстом розробили алгоритм дій на цей випадок.

Варіант 1.

Якщо право власності на нерухоме майно оформлене до 2003 року, то для отримання дубліката правовстановлюючого документа потрібно звернутися до нотаріуса, який його видавав, нотаріального архіву, посадової особи органу місцевого самоврядування або ЦНАПу.

Варіант 2.

Якщо право власності на нерухоме майно оформлене після 2003 року, то інформацію про право власності особа може отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно самостійно, через нотаріуса або ЦНАП.

Варіант 3.

У разі, якщо заявник не оформив право власності на нерухоме майно або не має можливості отримати

ублікати правовстановлюючих документів, необхідно звернутися до суду для встановлення права власності на нерухоме майно.

Якщо виникли проблеми з відновлення документів, звернутися можна на гарячу лінію безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

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