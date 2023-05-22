Приготуйте курочку в сметанно-цибулевому соусі. М’ясо виходить дуже соковитим і ніжним, а цибулька в сметані — пречудова!

800 г курячих гомілок

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

50 мл води

олія

Соус:

2 великі цибулини

200 мл жирної сметани

100 мл води

чверть чайної ложки солі

чорний мелений перець

1 чайна ложка сушеного кропу та петрушки

0,5 чайної ложки сушеного часнику

1 лавровий листок

свіжа зелень

Гомілки ретельно натерти сіллю та перцем. У сковорідці розігріти олію, викласти гомілки, смажити з усіх боків на сильному вогні до рум’яності. Вогонь зменшити, влити воду, тушкувати під кришкою 25 хв.

Для соусу цибулю нарізати чвертькільцями, обсмажити в олії до рум’яності. Частину цибулі подрібнити блендером (для насиченості смаку), викласти всю цибулю в миску, посолити, поперчити, всипати кріп із петрушкою, часник (або інші спеції на ваш смак), додати лавровий листок, сметану та воду, перемішати. Залити курку соусом. Тушкувати разом 20 хв.