Приготуйте курочку в сметанно-цибулевому соусі. М’ясо виходить дуже соковитим і ніжним, а цибулька в сметані — пречудова!
- 800 г курячих гомілок
- 0,5 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- 50 мл води
- олія
Соус:
- 2 великі цибулини
- 200 мл жирної сметани
- 100 мл води
- чверть чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- 1 чайна ложка сушеного кропу та петрушки
- 0,5 чайної ложки сушеного часнику
- 1 лавровий листок
- свіжа зелень
Гомілки ретельно натерти сіллю та перцем. У сковорідці розігріти олію, викласти гомілки, смажити з усіх боків на сильному вогні до рум’яності. Вогонь зменшити, влити воду, тушкувати під кришкою 25 хв.
Для соусу цибулю нарізати чвертькільцями, обсмажити в олії до рум’яності. Частину цибулі подрібнити блендером (для насиченості смаку), викласти всю цибулю в миску, посолити, поперчити, всипати кріп із петрушкою, часник (або інші спеції на ваш смак), додати лавровий листок, сметану та воду, перемішати. Залити курку соусом. Тушкувати разом 20 хв.
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