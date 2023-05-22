Загущені посадки. Прагнучи вмістити на невеликій ділянці максимальну кількість різних культур, городники часто загущують посадки. Це призводить до неповноцінного розвитку рослин: вони пригнічують одна одну, страждають від нестачі вологи та поживних речовин, затінення. А ще в загущених насадженнях швидко розвиваються хвороби та шкідники.

Неправильні поливи. У період з 11—12 до 15—16 год. поливати город категорично не можна, адже, потрапляючи на листя, волога починає випаровуватися, буквально закипати на сонці, що спричиняє опіки. Краще перенести процедуру на вечір або ранок, бажано — до сходу сонця. Не поливайте в холодну погоду: в цей час рослини малоактивні, волога погано випаровується, і її надлишок може призвести до загнивання коріння. Відмовтеся від холодної води, яка спричиняє в рослин шок, вони можуть на кілька днів припинити споживати поживні речовини з ґрунту.

Поливайте помірно. Пам’ятайте, що як перелив, так і недолив негативно позначаються на рослинах. Часом краще добре розпушити ґрунт, ніж полити його зайвий раз.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.