Якщо при присіданні або підйомі сходами вас почав турбувати дискомфорт і тріск у колінних суглобах, не чекайте появи болю та набряку, а терміново звертайтеся за консультацією до лікаря. «Порадниця» з’ясувала, чому важливо не пропустити перші симптоми артрозу коліна (гонартрозу) й чим загрожує його занедбана форма.

РУЙНУЄТЬСЯ СУГЛОБОВИЙ ХРЯЩ

— Гонартроз — це хронічне дегенеративно-дистрофічне захворювання колінного суглоба, що зачіпає, в першу чергу, суглобовий хрящ, а також інші структури коліна: кістки, зв’язки та м’язи, — пояснює лікар-ревматолог Наталія ГЕРАСИМЕНКО. — Роль хряща полягає в тому, щоб поглинати удари та захищати кістки від навантаження під час руху. Тому з прогресуванням хвороби порушується функція суглоба, виникають біль, обмеження рухливості та порушення ходи аж до неможливості пересуватися самостійно.

Гонартроз може уражувати як одне, так і обидва коліна, але частіше зустрічається двостороння патологія. Симетричний характер захворювання обумовлений природними щоденними навантаженнями на колінні суглоби: ходьбою, бігом, присіданнями, вставаннями.

Серед усіх артрозів патологія колінного суглоба найпоширеніша. У групі ризику — люди середнього та старшого віку, пацієнти із зайвою вагою, а також спортсмени (бігуни, велосипедисти). Жінки страждають від артрозу коліна майже вдвічі частіше за чоловіків.

ПЕРВИННИЙ ЧИ ВТОРИННИЙ?

За словами лікаря, гонартроз поділяють на первинний і вторинний. У першому випадку дегенерація суглоба зазвичай пов’язана з генетичними факторами, вродженими дефектами або зношуванням хряща, спричиненим природним старінням організму.

Вторинну форму також називають травматичною, оскільки вона виникає внаслідок мікротравм, різних ушкоджень, переломів, запальних захворювань чи хірургічних втручань.

Основні причини розвитку гонартрозу — це надмірні фізичні навантаження, у тому числі спортивні, хронічні запальні процеси в організмі, ендокринні патології, порушення обміну речовин, травми меніска. Сприяють виникненню артрозу й часті переохолодження, стреси, надмірна вага та сидячий спосіб життя, при якому порушується живлення суглобів.

СИМПТОМИ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД СТАДІЇ

Прояви гонартрозу залежать від стадії захворювання. Для початкового етапу характерні незначні ниючі болі в коліні при різкому вставанні, тривалій ходьбі або повсякденному фізичному навантаженні. Хворий може відчувати незначну обмеженість у рухах уранці, можливий невеликий набряк, хрускіт і клацання при згинанні коліна, але деформації суглоба ще немає.

Прогресуючи, захворювання спричиняє посилення болю та помітне обмеження амплітуди рухів. На другій стадії також починається утворення кісткових розростань (остеофітів), артроз стає помітним на рентгенографії як звуження суглобової щілини.

Третя стадія характеризується хронічним больовим синдромом, який турбує пацієнта навіть у стані спокою. На цьому етапі відбувається повне руйнування хряща, суглобова щілина відсутня, відбувається тертя кісток одна об одну, й через збільшення кількості остеофітів суглоб остаточно деформується. У результаті виникають хиткість при ходьбі, специфічна «качина» хода, хворому може знадобитися палиця або навіть милиці.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Для діагностики гонартрозу застосовують УЗД, рентген, комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію колінного суглоба, за допомогою яких виявляють осередки дегенерації хряща, звуження суглобової щілини, наявність остеофітів, — каже Наталія Герасименко. — Лікування захворювання залежить від його стадії та, в першу чергу, включає медикаментозну терапію для усунення больового синдрому: протизапальні препарати, анальгетики та хондропротектори у формі таблеток, мазей, гелей та ін’єкцій. Після зняття гострої фази призначають фізіопроцедури, масаж, грязьові аплікації, лікувальну фізкультуру.

На третій стадії гонартрозу за наявності гострого болю та серйозного порушення суглобової функції часто потрібне хірургічне втручання й ендопротезування суглоба, реабілітація після якого займає до півроку.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ДІЄТА

Для профілактики виникнення проблем із колінними суглобами потрібно уникати підвищеного навантаження на них, контролювати свою вагу, носити ортопедичне взуття або ортез (якщо біль у коліні вже присутній), уникати стресів і переохолоджень, своєчасно лікувати травми та запалення в колінній зоні. Також рекомендується зміцнювати м’язи ніг за допомогою спеціальних вправ, займатися плаванням, йогою, фітнесом.

Крім того, при артрозі колінного суглоба важливо максимально скоротити вживання червоного м’яса, тваринних жирів, цукру та кави, а за можливості й зовсім відмовитися від цих продуктів. До раціону варто включити більше морської жирної риби, м’яса індички та курки, кисломолочних продуктів, свіжої зелені, горіхів, лляної олії, «складних» вуглеводів, клітковини.

Ірина КАДЧЕНКО.