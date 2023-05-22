1 травня 2023 року набув чинності Закон «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України».

Право на таку допомогу мають:

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

держслужбовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

члени сімей зазначених осіб у разі їхньої загибелі.

Допомога надається особам, які мають поранення, каліцтво, контузію, захворювання, що призвели до інвалідності або загибелі, у зв’язку з виконанням обов’язків у районах військових дій або бомбардувань, авіаударів війська рф після 24 лютого 2022 року.

Розмір одноразової грошової допомоги становить:

особам із інвалідністю I групи — 800 тис. грн;

II групи — 500 тис. грн;

III групи — 200 тис. грн;

у разі загибелі (смерті) — 1 млн грн.

Отримати допомогу можливо протягом 3 років із дня виникнення такого права.

У разі загибелі допомога виплачується:

1) батькам, якщо вони до досягнення загиблим (померлим) повноліття не були позбавлені батьківських прав;

2) одному з подружжя, який не одружився вдруге;

3) малолітнім та/або неповнолітнім дітям;

4) повнолітнім дітям, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (в тому числі абітурієнтам, у яких період між закінченням одного навчального закладу та вступу до іншого не перевищує 4 місяців), до закінчення цих закладів освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

5) повнолітнім дітям, які не мають (і не мали) своїх сімей;

6) повнолітнім дітям, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

7) утриманцям загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Уряд має розробити нормативно-правові документи, які б унормували етапи та порядок реалізації цього Закону.