Не носите взимку шапку, бо не хочете зіпсувати укладку? Звичайно, шапка може прим’яти вашу зачіску, але її відсутність призводить до того, що зачіску в принципі буде ні з чого робити. Тому підбирайте гарний головний убір і вчіться зберігати укладку за будь-якої температури.

НЕ ПОСПІШАЙТЕ

Найчастіше укладка псується, а волосся приминається під шапкою, якщо поспішали і не досушили його. До того ж звичка вибігати на мороз із недосушеним волоссям може призвести до захворювання, незважаючи на головний убір.

ОХОЛОДЖУЙТЕ УКЛАДКУ

Під час сушіння теплим повітрям волосся стає м’якшим і якщо укладку не «охолодити», то прикореневий об’єм пропаде. Тому «холодне обдування» — функція у фені незамінна, адже від її наявності багато в чому залежить тривалість укладки.

МІНІМУМ ЗАСОБІВ

Ніби й логічно: лаки та муси допоможуть надовго зафіксувати зачіску. Але тільки не під шапкою! Так волосся набуде контурів головного убору, більше того, нанесені засоби ще й зафіксують нову форму.

ПРИРОДНИЙ АНТИСТАТИК

Користуйтеся гребінцями з натуральних матеріалів. Найкраще статичну електрику знімають гребінці та щітки з натуральної щетини, наприклад, кабана. Нанесіть краплю рожевого масла на гребінець — і волосся перестане електризуватися.

МАСАЖ ПОВЕРНЕ ОБ’ЄМ

Після того як знімете шапку, нахиліть голову вниз, обережно помасажуйте волосся біля коренів протягом 30 секунд (рухами від потилиці до чола). Такий простий масаж поверне шевелюрі об’єм й усуне заломи волосся, що з’явилися від шапки.

КОЛИ ОДЯГАТИ ШАПКУ?

Лікарі рекомендують при температурі близько нуля (за сильного вітру — раніше). Справа в тім, що холод звужує судини, що призводить до погіршення кровообігу. Така ситуація як мінімум робить волосся більш тьмяним та ламким. Надалі це може спричинити випадіння волосся, адже живлення цибулин при зниженні інтенсивності кровообігу також погіршується.

Сподіваємося, тепер вам захочеться одягати шапку, тим паче, що завжди можна підібрати стильний головний убір.

Діана ШЕПЕЛЬ.