Таке янголятко — ніжне, повітряне, з красивими ажурними крилами, напевно, саме такими і є наші небесні помічники.

Голова

З марлі виріжте коло діаметром 20 см (можна менше, на ваш розсуд). З вати скачайте рівну кульку діаметром 2 см, покладіть її по центру марлі. Складіть марлю, щоб кулька опинилася всередині, обмотайте голівку кілька разів білою ниткою.

Руки

З марлі виріжте прямокутник 6х8 см. Складіть навпіл по довгій стороні (зайве потім можна буде обрізати). Перев’яжіть по центру білою ниткою.

Тулуб

Прикладіть руки до спини янголятка і обмотайте хрест-навхрест, захоплюючи тулуб. Перемотайте талію, нитку обріжте. Підготуйте форму, на якій будете сушити янголятко (чашка, мисочка або згорнутий з паперу конус, обмотаний плівкою (щоб не приклеїлось). Від форми буде залежати пишність спіднички. Розведіть клей ПВА навпіл з водою. Посадіть янголятка на форму і повністю просочіть його клеєм, використовуючи пензлик. Щоб ручки тримали форму, вставте в них згорнуту фольгу. Дайте висохнути (можна на ніч).

Крила та німб

Білі нитки (муліне в 6 складань, ірис або пряжа для в’язання) опустіть в ємність з розведеним клеєм, щоб просочилися. Постеліть клейонку або пакет і на ньому «прорисуйте» крила — спочатку контур, а потім заповніть його завитками з коротких ниток. Для німба відріжте нитку 4 см в довжину, просочіть клеєм і складіть з неї колечко. Залиште висохнути.

З’єднання

Акуратно зніміть янголятко з форми, за бажанням спідничку можна підрізати. Відокремте від плівки крильця і ​​німб. Приклейте ззаду на густий ПВА крила (декількома краплями) та німб. У готовому вигляді янголятко виходить близько 10 см.

Діана ШЕПЕЛЬ.