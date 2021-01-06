Згадки про цю страву можна знайти ще на сторінках «Енеїди» Котляревського, написаної наприкінці XVIII століття. Звичайно ж, мова про шпундру. За історичними даними це найхарактерніша страва української кухні. Рецепт шпундри трохи перегукується з рецептом борщу, адже основні інгредієнти тут буряк та м’ясо. По суті, це запечена свинина, яка тушкується з маринованим буряком. Звучить трохи незвично, але, повірте, це дуже смачно. І якщо ви ще досі не готували шпундру, то зараз саме час навчитися.

* 500 г свинини (грудинка або ошийок)

* 1–2 великі буряки

* 1 столова ложка оцту

* 2 цибулини

* 2–4 столові ложки сметани

* 1 чайна ложка гірчиці (солодкої)

* 3 зубчики часнику

* 1 столова ложка соняшникової олії

* 40 г вершкового масла

* 2 столові ложки борошна (пшеничного)

* 1–2 столові ложки хріну (білого консервованого)

* 3–5 гілочок чебрецю (за бажанням)

Свинину поріжте великими шматками, посоліть і поперчіть. Потім натріть солодкою гірчицею та олією. Одну цибулину наріжте півкільцями. Викладіть свинину на деко разом із цибулею і запікайте при 180 градусах 40 хв.

Коли готове м’ясо трохи охолоне, відокремте його від ребер. Якщо використовували свинячий ошийок, то просто наріжте м’ясо на більш дрібні шматочки.

Буряк добре помийте і запікайте в духовці приблизно 1–1,5 год., залежно від розміру. Я раджу вибрати більш дрібний буряк і об’єднати процес запікання разом з м’ясом. У такому разі м’ясо ви дістанете з духовки трохи раніше, ніж буряк.

Коли буряк запечеться, наріжте його півкільцями і перекладіть в сотейник або миску. Додайте оцет і залийте водою так, щоб вона повністю покривала буряк. Залиште на 40 хв.

Другу цибулину наріжте дрібними кубиками. Розігрійте велику пательню з вершковим маслом і обсмажте цибулю 1–2 хв. Додайте на пательню м’ясо і маринований буряк, влийте пів склянки води і тушкуйте ще 5 хв. Всипте борошно, поперчіть і посоліть за смаком.

При подачі додайте до шпундри тертий білий хрін (1–2 столові ложки) і сметану за смаком. За бажанням додайте зелень чебрецю (всього знадобиться 3–5 гілочок).