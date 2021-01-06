Перш ніж скористатися алое з лікувальною метою, його слід підготувати: листочки зрізують, загортають у фольгу чи поліетилен і кладуть у холодильник на 2—3 тижні. За цей час у листі почнуть утворюватися біостимулятори, які чинитимуть лікувальний ефект. Назвати всі корисні елементи, що містить листя алое, важко, адже їх понад 200. Це зокрема вітаміни А, С, Е, РР, групи В, фолієва кислота, калій, кальцій, фосфор, цинк.

Від нежитю. 2—3 краплі соку листя капають у кожну ніздрю 2—3 рази на день.

Від кашлю. Сік алое змішують із медом (1:1). Приймають по столовій ложці за 20 хв. до вживання їжі тричі на день.

Для поліпшення зору. Приймати по чайній ложці соку тричі на день.

Для загоєння ран. Обрізують шкірочку з листка і прикладають м’якоть до ураженого місця 3—4 рази на день на 30 хв.

Від стоматиту. Листок очищують від шкірочки, дрібно нарізують та розжовують.

Цілюща суміш для зміцнення організму. 50 г ядер волоських горіхів, 100 мл соку алое, по 30 мл меду та соку лимона збити у блендері та приймати тричі на день по столовій ложці перед вживанням їжі. Дітям дають по чайній ложці.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.