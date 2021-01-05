Чудовий пісний пиріг! Відразу й не вгадаєте, що в ньому немає а ні яєць, а ні вершкового масла. Пахне дивовижно, під час випікання вся оселя наповнюється апетитними ароматами. Нехай ця пісна духмяна випічка прикрасить Святвечір і у вашому домі!

Тісто:

* 100 мл олії (без запаху)

* 150 г цукру

* 200 мл свіжовичавленого соку апельсина (з 2-х апельсинів)

* 330 г борошна

* цедра 1 апельсина

* 100 г родзинок

* 0,5 чайної ложки соди

* чайна ложка соку лимона

* дрібка ваніліну

* чверть чайної ложки солі

Глазур:

* 150 г цукрової пудри

* 3–4 чайні ложки води

Родзинки залити окропом на 5 хв. Воду злити, родзинки підсушити на рушнику. Змішати в мисці цукор, сіль, ванілін та олію. Натерти в миску цедру. З апельсинів вичавити сік (щоб його було більше, попередньо покатайте цитруси по столу). Якщо плоди трапились не дуже соковиті, долийте в сік води до об’єму 200 мл. Додати в миску родзинки (можна замінити курагою), апельсиновий сік, гашену соком лимона соду (можна замінити на пів чайної ложки оцту), перемішати. Частинами всипати борошно та замісити тісто. За консистенцією має вийти, як густа сметана, тобто сповзати з ложки. Форму змастити олією або вистелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 45–50 хв. Накрити рушником, дати охолонути.

Для глазурі в миску висипати цукрову пудру, додати спочатку 2 ложки води, потім, за необхідності, ще 1 чи 2. Глазур має бути густою. Замість води можна використовувати сік лимона — глазур вийде білосніжною та швидше застигне. Покрити пиріг глазур’ю, оздобити на власний смак — ми використали часточки апельсину, горішки, калину та листочки від мандаринів.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.