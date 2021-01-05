Різдвяні традиції в Україні дбайливо передаються з покоління в покоління. Але в будь-яку традицію можна вдихнути щось нове: пропонуємо читачам прикрасити ялинку зірочками з газетних трубочок і мотузки. Такі іграшки в природному стилі виглядають по-зимовому затишно.

Паперові трубочки. Аркуш паперу або газету нарізати на смужки 4х30 см. Покласти на край смужки спицю або довгу шпажку під кутом 90 градусів, скрутити тонку трубочку, кінчик смужки злегка підклеїти і притиснути. Дати висохнути. Трубочок вам буде потрібно стільки, скільки захочете зробити зірочок, на кожну — по дві. Папір бажано зафарбувати в коричневі тони (водною морилкою натуральних відтінків, відваром цибулиння, розчином кави). Коли висохне, можна приступати до роботи.

Відміряйте на трубочці 3 рівних відрізки (в даному випадку по 9 см). Зігніть трикутником. Зайве відріжте, склейте і на кілька секунд зафіксуйте прищіпкою. Так зробіть всі трубочки. На кожну зірочку — два трикутники. Склейте між собою по два трикутники так, щоб вийшла шестикутна зірка (трикутники можуть бути будь-якого розміру, в залежності від того, якої величини будуть зірочки).

Обмотуємо мотузкою. Нанесіть на кінчики зірочок трохи клею (щоб мотузка не зісковзувала). Візьміть клубок з мотузкою і намотайте її на паперову зірку (як на фото). Обмотуйте доти, доки не окреслиться зірка. Закінчуйте намотувати нитки там, де почали. Відріжте і підклейте кінчик клеєм ПВА зі зворотного боку. Протягніть в будь-яке вушко зірочки нитку у вигляді петельки і зав’яжіть кінці.

Порада: якщо робите такі зірочки з онуками або дітками, які люблять все яскраве, замість мотузки можна використовувати кольорову пряжу.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.