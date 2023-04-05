Дотримання простих правил безпеки не дасть можливості шахраям списати кошти з вашої банківської картки, радять у Мінреінтеграції.

1. Не тримайте PIN-код разом із самою карткою. Його потрібно знати напам’ять.

2. Не розголошуйте PIN-код і CVV2-код своєї платіжної картки. Ігноруйте запити надати цю інформацію навіть від працівників банку або представників правоохоронних органів.

3. Регулярно змінюйте PIN-код і робіть це через перевірений банкомат, розташований усередині відділення банку.

4. Установіть добовий ліміт на зняття готівки. У разі шахрайства це обмежить списання значних сум.

5. Активуйте послугу смс-інформування про всі операції за картковим рахунком. Таким чином зможете відстежувати транзакції та вчасно зреагувати в разі неправомірних дій із вашою карткою.

6. Не використовуйте чужі телефони для входу в Особистий кабінет мобільного банку. Вхід здійснюйте виключно з власних пристроїв.

7. Уникайте зберігання даних вашої картки на сайтах інтернет-магазинів. Це зменшить ймовірність їх викрадення під час хакерської атаки.

8. У разі втрати (крадіжки) картки негайно телефонуйте до банківської установи для її блокування.