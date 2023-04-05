Звільнення від сплати єдиного внеску за працюючих на підприємстві, в установі, організації (у роботодавця) пенсіонерів законодавством не передбачено, навіть за умови, що це є вашим бажанням. Єдиний виняток: коли працюєте як фізична особа — підприємець, тоді можете не сплачувати ЄСВ.

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування регулюється Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі — Закон №2464).

Згідно із Законом №2464 роботодавці — підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами(крім укладеного з фізичною особою — підприємцем), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, є платниками єдиного внеску.

Платники єдиного внеску, зокрема роботодавці, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати єдиний внесок за застрахованих осіб (п.1 ч.2 ст.6 Закону №2464).