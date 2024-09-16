Цьогоріч мала чергову невдалу спробу поселити в себе на ділянці чебрець. Вже кілька разів купувала на ринку пишний зелений кущ, але рослина відмовляється приживатись або всихає згодом. Чого їй не вистачає?

Надія ТИХОХОД. Волинська обл.

Чебрець — досить витривалий, але певних правил агротехніки вимагає. Можливо, вам попадались не дуже якісні рослини. Приміром, буває так, що зверху виглядають гарно, а от коренева система майже відсутня. Таке трапляється при недбалому викопуванні рослини, коли більшість корінців залишається в землі. Але якщо продається із земляною грудкою, то помітити це при купівлі не завжди можливо. Тож спробуйте навесні виростити чебрець з насіння. Або ж навіть зробіть це вдома у горщику.

Догляд за чебрецем полягає в періодичних поливах, розпушуваннях, виполюванні бур’янів. З другого року — підживленнях після збирання. Чебрець дуже не любить застою вологи, це може спричинити загнивання кореневої системи та появу грибкових захворювань, натомість він змириться з тимчасовою посухою. Регулярно поливати важливо лише в період приживання та цвітіння. Для кращого наростання зеленої маси дають азотні добрива. Найбільший врожай чебрець дасть на 4–5 рік.

Пагони зрізають з початку цвітіння на висоті 5 см від кореня, використовують свіжими або в сушеному вигляді.

Раз на 5 років посадки бажано оновлювати, оскільки старша рослина втрачає декоративність і стає менш продуктивною. Для цього кущ викопують, ділять на кілька частин і висаджують на новому місці. Ділянка має бути сонячна, з добре дренованим ґрунтом. При посадці коріння ретельно розподіляють, щоб рослина була пишною. А ось до складу ґрунту чебрець не надто вимогливий і у природі нерідко росте на збіднених ділянках, дуже любить піщані. Корисним для чебрецю буде обрізування. Це сприятиме хорошому росту та формуванню красивої пишної зеленої подушки. Адже чебрець не лише лікувальна, а й ідеальна ґрунтоукривна рослина. Обрізують його навесні або після цвітіння.

Сировину чебрецю використовують для ароматизації напоїв, зокрема чаю, супів, салатів, овочевих, рибних і м’ясних страв, для засолювання та маринування овочів. Лікувальні властивості цієї рослини давно оцінили в народній медицині: при захворюваннях органів дихання, застуді, як відхаркувальний і заспокійливий засіб, для посилення апетиту. Чебрець є компонентом сиропу від кашлю «Пертусин». Рослина сприятливо впливає на травну систему, допомагає при здутті кишківника, чинить знеболювальну та сильну бактерицидну дію. Для приготування настою ч.л. сухої трави заливають склянкою окропу. Випивають невеликими порціями протягом дня.

Чебрець стане повноцінним партнером таким мешканцям ароматичних садків, як шавлія, м’ята, меліса, розмарин, лаванда та інші.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.