У сезон баклажанів саме час готувати одну з найсмачніших страв із ними — мусаку. Основні компоненти — обсмажений фарш з помідорами, баклажани та соус бешамель. Дуже соковито, смачно, ситно, соус чудово об’єднує компоненти.

1 кг баклажанів

800 г м’ясного фаршу (бажано жирного)

0,5 кг картоплі

4 великі помідори

1 велика цибулина

200 г твердого сиру

сіль

чорний мелений перець

орегано

дрібка кориці

олія для смаження

Соус бешамель:

800 мл молока

80 г вершкового масла

50 г борошна

0,5 чайної ложки мускатного горіха

4 яйця

сіль

Готуємо м’ясний прошарок. Цибулину дуже дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Викласти на тарілку. На цій самій олії обсмажити фарш, розбиваючи грудочки м’яса. Повернути на сковорідку цибулю, додати подрібнені на тертушці помідори (томат натираєте на великій тертушці, а непотрібна шкірочка залишається в руці). Посолити, поперчити, додати орегано, корицю, перемішати. Тушкувати без кришки до повної готовності та випаровування рідини. Наприкінці трохи обсмажити фарш, збільшивши вогонь. М’ясний прошарок готовий.

Картоплю відварити до напівготовності в підсоленій воді.

Баклажани нарізати довгими тонкими смужками. Посолити, обсмажити в олії до золотавості з обох боків. Викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Готуємо соус бешамель. На сковороді розтопити масло, додати борошно, обсмажити до рум’яності, помішуючи. Поступово частинами влити гаряче молоко, перемішуючи після кожної порції. Додати мускатний горіх і сіль. Соус трохи остудити, додати яйця, перемішуючи віночком.

Збираємо мусаку. Підготувати форму (27х27 см) з високими бортами. Викласти нарізану кружальцями картоплю, притрусити тертим сиром. Далі — шар баклажанів, трохи заходячи один на одного. Притрусити сиром. Зверху — фарш. Полити соусом. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, готувати 35–40 хв. Наприкінці приготування притрусити сиром, що залишився.

Подавати мусаку в гарячому вигляді. Гаряча мусака на ідеальні шматочки не нарізається, а лише тоді, як охолоне.