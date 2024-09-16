Для відновлення сили та енергії, крім якісного сну, фахівці Психологічної підтримки «Розкажи мені» радять звернути увагу на кілька видів відпочинку.

ФІЗИЧНИЙ

Займайтеся фізичною активністю, яка приносить вам задоволення. Це може бути й прогулянка лісом чи плавання в басейні, або ж йога.

МЕНТАЛЬНИЙ

Дайте мозку відпочити від постійного потоку інформації. Читайте улюблені книги, споглядайте краєвиди в тиші або просто нічого не робіть.

ТВОРЧИЙ

Розкрийте свій творчий потенціал. Малюйте, вишивайте, займайтеся музикою або спробуйте щось зовсім нове, наприклад, написати поезію.

ДУХОВНИЙ

Знайдіть внутрішню гармонію. Медитуйте, моліться чи просто насолоджуйтеся красою навколишнього світу, наприклад, споглядаючи схід чи захід сонця.

СЕНСОРНИЙ

Дайте відпочити своїм органам чуття. Прогулянки на природі, тиша, відмова від ґаджетів, ходіння босоніж по піску чи траві або тиха вечеря при свічках — усе це сприяє розслабленню.

СОЦІАЛЬНИЙ

Проводьте час із близькими людьми. Спілкування з друзями та родиною допомагає відновити емоційні сили. Тому пікнік на природі, сімейна вечеря за спільним столом або похід у кіно з коханою людиною може бути чудовим планом на вихідні.

ЕМОЦІЙНИЙ

Дозвольте собі відчувати. Ведіть щоденник, поговоріть із психологом або просто побудьте наодинці зі своїми думками.

Спробуйте скласти собі індивідуальний план відпочинку. Виберіть один-два пункти з кожного типу відпочинку, які вам найбільше подобаються, і включіть їх у свій розпорядок дня чи тижня. Експериментуйте, додавайте нові активності та знаходьте те, що найкраще підходить саме вам.

Пам’ятайте: відпочинок — це не марна трата часу. Ваше здоров’я та щастя варті того, щоб приділяти час відновленню сил.