В умовах війни, коли немає стабільності, особливо страшно за своє майбутнє. Людині стає важко приймати рішення, або ж вона сумнівається у зробленому виборі. Мрії для неї під забороною, а будувати плани складно, навіть якщо вони — на найближчий тиждень. Через це — відчуття безпорадності.

Коли людина стикається з невідомим, мозок спершу намагається зрозуміти, що трапилося: суть подій, їхні причини та наслідки. Потім починає будувати прогнози: як розвиватимуться події та що при цьому робити. З-поміж усіх варіантів мозок відбирає найбільш реалістичний, і людина починає до нього готуватися.

Та якщо спрогнозувати майбутнє складно, коли воно є невизначеним, і при цьому негативні варіанти розвитку подій видаються більш очевидними, людина може оцінити ситуацію як справжню катастрофу й почати панікувати. Це називається катастрофізацією — когнітивним викривленням, при якому розцінюється найнегативніший сценарій як найбільш вірогідний. Альтернатива при цьому не розглядається. Водночас людина спирається не на факти, а підганяє факти під негативні думки, шукаючи підтвердження своїй правоті.

Оскільки катастрофа видається їй настільки всеохопною, справжнім «кінцем світу», то нічого не робить для її запобігання, а просто впадає у відчай.

Як зруйнувати цей негативний сценарій — радять у «Психологічній підтримці».

Сформулюйте чотири варіанти майбутнього:

перший — найстрашніший,

другий — «середньої важкості»,

третій — реалістично позитивний,

четвертий — нереалістично позитивний (казковий), в якому все обов’язково буде добре, і ситуація розв’яжеться ледь не сама собою.

Наявність декількох варіантів розвитку подій допоможе повернутися в реальність. Дасть усвідомлення, що ніхто точно не знає, яким виявиться майбутнє, і його варіантів завжди більше, ніж один.

Також корисно буде щоразу, коли вас лякає думка про майбутнє, давати відповідь на запитання: «Чому я боюсь?», «Для чого?», «Через що?». Можливо, виявиться, що причин для паніки немає.

Ці вправи допоможуть зменшити тривожність і дадуть сили жити тут і зараз, стверджують психологи.