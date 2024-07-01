Через масовані ракетні удари росії по Україні пошкоджено значну частину енергетичної інфраструктури. Аби підтримати енергетиків і допомогти втримати енергосистему, всім нам необхідно економно споживати електроенергію, закликають в Міненергетики, підготувавши разом із Міносвіти поради, як правильно заощаджувати електроенергію.
Зменшити споживання в пікові години: з 7 до 10 та з 17 до 23. Тобто не користуватися одночасно потужними електроприладами: чайником, пральною машиною, електроплитою, праскою. І, звісно ж, одночасно не вмикати енергоємні прилади, коли з’явилося світло.
Дотримуватися розкладу електроспоживання:
- 00–06 год. — нічний сон;
- 06–11 год. — заощаджуємо електроенергію;
- 11–17 год. — споживаємо відповідально;
- 17–00 год. — заощаджуємо електроенергію.
Вимикати світло в порожніх приміщеннях.
Використовувати енергоефективні лампи потужністю не більше 10 Вт.
Заряджати повербанки та акумулятори вночі або вдень із 10 до 17 год., оминаючи час пікового споживання.
І пам’ятайте: економія електроенергії не означає повну відмову від світла. Інколи достатньо просто вимкнути зайве, закликають у цих Міністерствах.
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Своє чергою в Міністерстві внутрішніх справ нагадують українцям базові правила під час відключення електроенергії, аби ми подбали про власну безпеку в разі відключення світла.
- Ознайомтеся з графіками відключення світла.
- Вимкніть із розеток електроприлади, щоб запобігти їхній несправності.
- Підготуйте запас води та продуктів тривалого зберігання.
- Не відкривайте холодильник або морозильник без необхідності.
- Завчасно зарядіть гаджети.
- Підготуйте автономні джерела освітлення.
- Не користуйтеся ліфтами в момент планового відключення електроенергії.
- Використовуйте генератор поза межами приміщення.
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