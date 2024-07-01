Через масовані ракетні удари росії по Україні пошкоджено значну частину енергетичної інфраструктури. Аби підтримати енергетиків і допомогти втримати енергосистему, всім нам необхідно економно споживати електроенергію, закликають в Міненергетики, підготувавши разом із Міносвіти поради, як правильно заощаджувати електроенергію.

Зменшити споживання в пікові години: з 7 до 10 та з 17 до 23. Тобто не користуватися одночасно потужними електроприладами: чайником, пральною машиною, електроплитою, праскою. І, звісно ж, одночасно не вмикати енергоємні прилади, коли з’явилося світло.

Дотримуватися розкладу електроспоживання:

00–06 год. — нічний сон;

06–11 год. — заощаджуємо електроенергію;

11–17 год. — споживаємо відповідально;

17–00 год. — заощаджуємо електроенергію.

Вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Використовувати енергоефективні лампи потужністю не більше 10 Вт.

Заряджати повербанки та акумулятори вночі або вдень із 10 до 17 год., оминаючи час пікового споживання.

І пам’ятайте: економія електроенергії не означає повну відмову від світла. Інколи достатньо просто вимкнути зайве, закликають у цих Міністерствах.

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Своє чергою в Міністерстві внутрішніх справ нагадують українцям базові правила під час відключення електроенергії, аби ми подбали про власну безпеку в разі відключення світла.