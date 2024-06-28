Кулінар Євген КЛОПОТЕНКО зібрав рецепти, для приготування яких не потрібні газ чи електрика. Зберігайте собі, щоб раптове відключення не застало вас непідготовленими, адже і в такій ситуації не обов’язково сидіти голодними! З дрібкою творчості та фантазії навіть банальні бутерброди можна перетворити на смачні, вишукані страви.

СЕНДВІЧ ІЗ КРЕМ-СИРУ Й ОЛИВОК

У ситуації відключення перше, що спадає на думку, — це бутерброди. Але одноманітний смак швидко приїдається. Не дозволяйте обставинам загасити ваш креатив! Ніжний крем-сир, оливки та свіжий хліб перевершать ваші очікування.

4 шматочки хліба

250 г крем-сиру

1 банка оливок без кісточок (приблизно 300 г)

дрібка італійських трав за бажанням

Наріжте оливки навпіл або кружальцями. Змішайте крем-сир з дрібкою італійських трав.

Змастіть хліб крем-сиром, зверху викладіть оливки та накрийте сендвіч іншим шматочком змащеного сиром хліба.

Насолоджуйтеся поєднанням ніжного крем-сиру, хрусткого хліба та пікантних оливок. Їсти рекомендую виключно із задоволенням!

КАНАПКИ З АВОКАДО І ШПРОТАМИ

У такі буремні часи багато хто запасається консервами, тож цей рецепт — креативна можливість використати їх зі смаком. Авокадо відтінить і збалансує смак шпротів.

1 авокадо

1 столова ложка лимонного соку

4 шматочки хліба

1 баночка шпротів

Розріжте авокадо, приберіть кісточку та за допомогою ложки дістаньте м’якоть. Розімніть авокадо виделкою та збризніть лимонним соком. Намастіть хліб авокадо, зверху в бажаній кількості викладіть шпроти та подавайте.

НІЖНИЙ ПАШТЕТ

Паштет з тунцем та оливками — проста та дуже смачна намазка на хліб. Смак тунця збалансує лимон, а крем-сир забезпечить ту саму ніжність, яку ми так цінуємо в паштетах.

Якщо є змога, підсмажте багет зі спеціями на олії, але якщо не буде такої можливості, то не переймайтесь — намазка з тунця смакуватиме ідеально і на скибці свіжого хліба.

150 г консервованого тунця у власному соку

100 г оливок без кісточок

1 лимон

2 дрібки сухого орегано або суміші сухих пряних трав

5 гілочок петрушки

200 г крем-сиру

1 багет

сіль

чорний мелений перець

Наріжте багет скибочками 1 см завтовшки. Розігрійте пательню з 1 столовою ложкою олії та підсмажте скибочки багета з обох боків до хрусткої скоринки. У процесі смаження трохи посоліть і посипте сумішшю сухих пряних трав або орегано.

Поріжте оливки маленькими кубиками якомога дрібніше. Так намазка матиме більш однорідну структуру. З лимона зріжте тонкі смужки цедри — тільки верхній жовтий шар. Помийте 5 гілочок петрушки, відокремте листя від стебел і дрібно порубайте ножем. З тунця злийте сік. Змішайте в мисці тунець, оливки, цедру лимона, зелень петрушки і крем-сир. Перемішайте виделкою до отримання однорідної маси, посоліть і поперчіть за смаком. Намастіть паштетом підсушені шматочки багета і за бажанням прикрасьте невеликою кількістю лимонної цедри.

ІЗ УКРАЇНСЬКИМ ХАРАКТЕРОМ

Здебільшого для смачного бутерброда потрібні шматочки м’яса чи риби, хліб, сир і соус. А ми пропонуємо приготувати такий із українською душею — з маринованим буряком.

Для бутерброда:

1 середній буряк (запечений чи варений)

4 шматочки житнього чи гречаного хліба

4 слайси свинячої грудинки

4 слайси сиру

чверть чайної ложки зерен кмину

1,5 столові ложки гірчиці в зернах

Маринад для буряка:

2 столові ложки винного або яблучного оцту (6%)

1 зубчик часнику

100 мл води

Заздалегідь зваріть чи запечіть один середній буряк. Залиште повністю охолонути. Потім почистіть від шкірки, наріжте слайсами та перекладіть у миску для маринування. Додайте оцет, вичавте 1 зубчик часнику та влийте воду, щоб повністю покривала буряк. Якщо у вас великий буряк, долийте ще води. Маринуйте 30–40 хв. Оцет можете взяти столовий, але зауважимо, що він 9%, тому зменште кількість до 1,5 столові ложки.

Для одного бутерброда потрібно два шматочки хліба. Змастіть їх гірчицею та на кожен викладіть компоненти в такій послідовності: складений у два рази слайс сиру, 2–3 слайси буряка, а потім складену у два рази грудинку. Посипте її кмином. Він надасть легкого аромату та смаку кропу. Один великий бутерброд покладіть на інший. У вас має вийти бутерброд з великою кількістю начинки всередині.

Рецепти з сайту klopotenko.com