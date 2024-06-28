ОГІРКИ ВИБИРАЙТЕ ЧАСТО

Липень — один із найгарячіших місяців на городі, коли всі культури потребують ретельного догляду. У цей час важливо забезпечити регулярний полив, адже спека швидко висушує ґрунт. Найкраще поливати рано-вранці або пізно ввечері, щоб вода встигала проникнути до коренів, а не випаровувалася. Особливо це стосується огірків і помідорів, які активно плодоносять у липні.

Пасинкування помідорів є важливою процедурою, що сприяє формуванню великих і соковитих плодів. Крім того, видалення нижнього листя та зайвих пагонів дозволяє рослині краще провітрюватися і зменшує ризик грибкових захворювань. Огірки теж потребують уваги: їх регулярний збір стимулює рослину до подальшого плодоношення.

Кабачки, як і огірки, варто збирати молодими, щоб не втрачали смакових якостей. Підживлення кабачків органічними добривами забезпечить їх необхідними поживними речовинами для активного росту. Важливо також розпушувати ґрунт навколо рослин і видаляти бур’яни, щоб покращити доступ повітря до коренів.

Стежте за станом картоплі: липень — це час, коли починає формуватися врожай. Використовуючи біологічні засоби захисту або народні методи боротьби із колорадським жуком, збережете екологічність вашого врожаю.

Регулярно поливаючи та підживлюючи капусту, отримаєте великі та щільні головки. Оглядайте рослини на наявність шкідників, таких як капустяна білянка, та застосовуйте відповідні заходи для їх знищення.

Не забувайте про зелень — салат, шпинат і кріп. Регулярний збір допоможе рослинам постійно відновлюватися і давати нові листки. Ці культури швидко ростуть, тому варто висаджувати нові партії кожні 2–3 тижні для безперервного отримання врожаю.

ПІДЖИВЛЮЙТЕ ДЕРЕВА ТА КУЩІ

Волога потрібна всім, особливо це важливо для молодих дерев і кущів, які ще не встигли розвинути глибоку кореневу систему. Поливайте їх рано-вранці або пізно ввечері, щоб зменшити випаровування води. Мульчування допоможе утримати вологу в ґрунті та захистить коріння від перегріву. Використовуйте органічну мульчу — компост, солому або кору дерев.

Липень — час активного росту і плодоношення, тому рослини потребують додаткового живлення. Підживлюйте дерева та кущі комплексними добривами з високим вмістом фосфору та калію, що сприятиме формуванню плодів і зміцненню кореневої системи. Особливо це стосується яблунь, груш, вишень і слив.

У липні проводять літнє обрізування плодових дерев і ягідних кущів. Видаляйте сухі, пошкоджені та хворі гілки, щоб запобігти поширенню хвороб і шкідників. Обрізування також покращить провітрювання крони та доступ світла до плодів, що сприяє їх кращому дозріванню.

Регулярно оглядайте сад на наявність шкідників і ознак хвороб. Вчасно вживайте заходів для боротьби з ними: використовуйте біологічні препарати або народні засоби. Важливо також збирати падалицю під деревами, щоб уникнути поширення шкідників і хвороб.

Липень — час дозрівання багатьох плодів і ягід. Збирайте врожай вчасно, щоб уникнути його перезрівання і пошкодження. Малину, смородину та аґрус потрібно збирати регулярно, щоб стимулювати рослини до подальшого плодоношення.

Можна садити й пересаджувати деякі рослини, зокрема багаторічники та декоративні кущі. Важливо забезпечити новим посадкам регулярний полив і захист від прямих сонячних променів.

КВІТИ, ЩО ВІДЦВІЛИ, ЗРІЗУЙТЕ

І квітам потрібна волога. А в спеку та посушливі дні поливати слід регулярно. Знову ж таки, робіть це рано-вранці або пізно ввечері, щоб мінімізувати випаровування води. Особливо важливо слідкувати за вологістю ґрунту для таких квітів, як троянди, півонії, лілії та астильби, які мають потребу в достатній кількості води для рясного цвітіння.

Регулярне підживлення — ще один ключовий момент у липні. Використовуйте комплексні добрива, що містять фосфор і калій, для стимуляції цвітіння. Це особливо важливо для троянд, які потребують додаткових поживних речовин для підтримки пишного цвітіння. Також можна застосовувати органічні добрива — компост або настої трав, які забезпечать рослини необхідними мікроелементами.

Липень — час для обрізування квітів, що відцвіли. Це стимулює рослини до утворення нових бутонів і продовжує період цвітіння. Видаляйте зів’ялі квіти у троянд, гвоздик та інших багаторічників, щоб рослини не витрачали енергію на формування насіння. Також не забувайте обрізувати сухі та пошкоджені гілки, що допоможе рослинам краще розвиватися й уникнути поширення хвороб.

Не менш важливою є боротьба з шкідниками та хворобами. Регулярно оглядайте квіти на наявність попелиці, кліщів або інших шкідників.

Важливо не забувати про мульчування. Шар органічної мульчі навколо рослин допоможе утримати вологу в ґрунті, знизить ріст бур’янів і забезпечить ґрунт корисними речовинами. Особливо це актуально для рододендронів, хвойних рослин і багатьох інших декоративних чагарників.

Збір насіння і подальше розмноження квітів також можна планувати на липень. Зберігайте його в сухому прохолодному місці. Це дозволить отримати нові рослини без додаткових витрат на розсаду.

Руслан ВЛАСЕНКО.