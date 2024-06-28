Постановою Кабміну від 7 червня 2024 р. №675 внесено зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487, і нещодавно прийнятого Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Кабмін прибрав із умов відстрочки для осіб-доглядачів, які мають одного зі своїх батьків із інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб із інвалідністю II групи, обов’язкову наявність висновку ЛКК (який мала подати особа, що потребує догляду).

Уточнив, хто не підлягає направленню на медичний огляд.

Особи, до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не я на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Призовники, лише у разі їх прийняття на військову службу в добровільному порядку (п.22 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487).

Особи, які мають право на відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням.

Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

Кабмін вніс зміни щодо можливості направлення ТЦК до Національної поліції звернення про адміністративне затримання та доставлення осіб, що порушують правила військового обліку і законодавство про мобілізацію, в електронному вигляді.

Так, відтепер у п.56 Порядку №1487 уточнено, що Нацполіція за зверненням ТЦК, яке може надсилатися в електронному вигляді засобами інформаційної взаємодії, здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних і резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП (ст.210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку; ст.210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію).