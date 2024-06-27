Завдяки просоченню ваші бісквіти будуть ніжнішими й ароматнішими, зникне можливий яєчний запах і навіть сховаються деякі огріхи. Такі, наприклад, як пересушені коржі. Ось кілька моїх улюблених сиропів.

ЦУКРОВИЙ

100 мл води;

100 г цукру.

Перемішати в сотейнику цукор і воду. Поставити на вогонь, довести до кипіння, варити 5 хв. Повністю остудити. Зволожити корж за допомогою столової ложки або силіконового пензлика. Це універсальний сироп, який підходить для тортів з будь-якою начинкою.

КОНЬЯЧНИЙ

Замість води можна взяти ягідний, апельсиновий сік.

100 г води;

100 г цукру;

50 г коньяку.

Перемішати в сотейнику цукор і воду. Поставити на вогонь, довести до кипіння, варити 5 хв. Охолодити до кімнатної температури, влити коньяк. Просочити корж.

ЛИМОННИЙ

100 мл води;

100 г цукру;

1 великий лимон.

З лимона зняти цедру (тільки жовтий шар). Вичавити сік. У каструлі з товстим дном змішати воду, цукор, сік, цедру. Варити до розчинення цукру. Процідити сироп, остудити. Просочити коржі, витримати десерт 6–8 год.

ВИШНЕВИЙ

Вишневий сироп дуже темний, варто врахувати це при зволоженні світлих коржів.

Склянка вишень;

80 мл води;

100 г цукру.

У каструлі змішати вишню без кісточок, воду, цукор. Довести до кипіння. Зняти з вогню, потовкти ягоди, щоб вичавити сік, дати повністю охолонути. Процідити сироп крізь сито.

КАВОВИЙ

100 мл молока;

50 г цукру;

1 чайна ложка (з верхом) розчинної кави.

З’єднати в каструлі молоко та цукор. Варити до закипання. Додати каву, добре перемішати. Дати охолонути, зволожити холодний корж.

СОЛОДКІ СЕКРЕТИ

* Сироп надає торту не тільки соковитості, а й додаткової солодкості. Тому крем і бісквіти не мають містити багато цукру, бо торт вийде занадто солодким.

* Як визначити кількість сиропу? Я дивлюся, щоб уся поверхня була змочена сиропом, без жодних сухих просвітів. Також при натисканні на корж ви повинні бачити, що він уже «напився» і більше просочення не візьме.

* Перед просоченням коржі повинні обов’язково охолонути. Якщо почати змащувати гарячий бісквіт, то є ризик отримати безформну масу.

* Щоб коржі добре просочилися, потрібно не менше 6 годин. Наприклад, поставте торт на ніч у холодильник.

* Можна обійтися без просочення, якщо використовуєте сметанний крем, він доволі соковитий — корж буде ніжним без додаткового змочування. Сироп може зіпсувати торт і порушити збирання, якщо за рецептом коржі повинні бути хрусткими.

Марія ЗАХАРЧУК, кондитерка.