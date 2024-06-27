Більшість солі людина отримує з оброблених продуктів або безконтрольно досолюючи їжу під час приготування чи за столом, констатують у МОЗ. Проте причини для того, щоб зменшити її кількість у раціоні, дуже вагомі. За даними ВООЗ, середнє глобальне споживання натрію оцінюють у 4310 мг натрію/день (еквівалентно 10,78 г солі/день). Це призводить до майже 2 мільйонів смертей щороку. Адже більшість населення світу споживає набагато більше солі, ніж рекомендовано. Україна — не виняток.

То що дасть зменшення споживання солі:

Зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Обмеження солі допомагає підтримувати нормальний рівень кров’яного тиску, знижуючи навантаження на серце та судини. Запобігання розвитку хронічної ниркової недостатності. Солоний раціон сприяє затримці води в організмі та збільшує навантаження на нирки. Збереження кісткової тканини. Надмірне споживання солі може сприяти виведенню кальцію з організму через сечу, що може призвести до ослаблення кісток і розвитку остеопорозу. Профілактика ожиріння. Зменшення споживання солі може допомогти контролювати апетит і сприяти здоровому харчуванню, що знижує ризик набору зайвої ваги. Покращення смакових відчуттів. Зменшення кількості солі в раціоні дозволяє відновити природну чутливість до смаків. Підтримка загального здоров’я. Збалансований раціон без надмірної кількості солі сприяє нормалізації водно-сольового балансу в організмі, поліпшенню травлення та підтримці енергії.

Аби уникнути цих ризиків, ВООЗ рекомендує обмежити кількість солі в раціоні до 5 г на добу.

Щоб зменшити її споживання, ВООЗ пропонує: