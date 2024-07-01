Одна з найчастіших проблем — при відкритті вікна для провітрювання натяжна стеля починає прилипати до основної стелі. Через це проявляються всі дроти, прокладені над нею. Ця проблема частіше виникає у приватних будинках, але трапляється подібне і в квартирах. Причина — наявність щілин чи отворів у стінах або стелі над полотном.

Сама по собі натяжна стеля практично герметична. Тому якщо в стелі є шляхи для ходу повітря, то при відкритті вікна може виникнути протяг і різниця тисків. Через це натяжна й прилипає. Шляхами для повітря найчастіше слугують міжпанельні щілини, отвори під проводку та щілини в кладці газобетонних блоків.

Для усунення цієї проблеми є два підходи: правильний і тимчасовий. Найперше, необхідно зняти полотно, знайти й загерметизувати всі щілини. Після цього натягнути полотно знову. Оскільки в багатьох випадках натягувати доводиться нове, не всі готові до таких витрат.

Отож існує тимчасове рішення: можна зробити в стелі вентиляційні отвори для обміну повітрям. За можливості, краще запросити фахівця, оскільки знадобиться встановлення спеціального протекторного кільця для полотна. Отвори прикривають декоративними вентиляційними гратами. Мінусом цього рішення буде втрата герметичності стелі, також можливий шум протягу при відкритті вікна.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.