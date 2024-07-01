Солодко жити вам ніхто не заборонить! Тому пропонуємо цей простий, але дуже смачний десерт. За основу беріть пісочне печиво, бісквіт чи коржі — тут варіацій більше. Я раджу готувати з цукровим печивом — виходить дуже смачно.

А от з декором експериментуйте на власний розсуд. Ці тістечка я обкачав у кокосовій стружці та волоських горіхах, але можете обрати какао, цукрову пудру чи що вам заманеться.

250 г цукрового печива

70 г какао

250 г згущеного молока

1 столова ложка рому

50 г волоських горіхів

50 г кокосової стружки

У чаші блендера перебийте 250 г печива до стану крихти. Можете також подрібнити його качалкою між двома листами пергаментного паперу. Пересипте в чималу миску.

Додайте 70 г какао, 250 г згущеного молока та 1 ст.л. рому, ретельно перемішайте до однорідного розподілу інгредієнтів. Найкраще робити це руками, одягнувши печатки. Сформуйте кульки — з цієї кількості інгредієнтів їх вийде приблизно шість.

Подрібніть 50 г волоських горіхів, висипте в миску, в іншу — кокосову стружку. Обкачайте половину тістечок в горіхах, другу — в стружці. Покладіть тістечка в холодильник на годину, щоб трішки стабілізувалися.

Рецепт з сайту klopotenko.com