Солодко жити вам ніхто не заборонить! Тому пропонуємо цей простий, але дуже смачний десерт. За основу беріть пісочне печиво, бісквіт чи коржі — тут варіацій більше. Я раджу готувати з цукровим печивом — виходить дуже смачно.
А от з декором експериментуйте на власний розсуд. Ці тістечка я обкачав у кокосовій стружці та волоських горіхах, але можете обрати какао, цукрову пудру чи що вам заманеться.
- 250 г цукрового печива
- 70 г какао
- 250 г згущеного молока
- 1 столова ложка рому
- 50 г волоських горіхів
- 50 г кокосової стружки
У чаші блендера перебийте 250 г печива до стану крихти. Можете також подрібнити його качалкою між двома листами пергаментного паперу. Пересипте в чималу миску.
Додайте 70 г какао, 250 г згущеного молока та 1 ст.л. рому, ретельно перемішайте до однорідного розподілу інгредієнтів. Найкраще робити це руками, одягнувши печатки. Сформуйте кульки — з цієї кількості інгредієнтів їх вийде приблизно шість.
Подрібніть 50 г волоських горіхів, висипте в миску, в іншу — кокосову стружку. Обкачайте половину тістечок в горіхах, другу — в стружці. Покладіть тістечка в холодильник на годину, щоб трішки стабілізувалися.
Рецепт з сайту klopotenko.com
Залишити відповідь