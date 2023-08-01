Важко чи не щоночі прокидатися від сирен. Щоразу відтягую й момент засинання, вдивляючись у карту тривог. Як опанувати свої емоції? Я християнка, тож прошу відповісти священника.

Анастасія. Київська обл.

Вам важливо відчути, що перебуваєте під Божим захистом, адже без волі Господа жодна волосина не впаде з голови людської. Порадив би, крім вечірніх молитов, читати 90 Псалом. А ще — перед сном обкурювати кімнату ладаном, — радить читачці настоятель церкви Агапіта Печерського (ПЦУ) в м.Трускавець протоієрей Петро ПОТОЦЬКИЙ.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.