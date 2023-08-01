Після операції на серці на постійній основі приймаю багато різних препаратів. В аптеці підказали, що переважна більшість їх є в списку «Доступних ліків» і що можу заощадити кошти. Куди мені звернутися за електронним рецептом — до свого сімейного лікаря чи кардіолог може їх виписати?

Рецепт на ліки, які входять в програму «Доступні ліки», за напрямом серцево-судинні захворювання, виписує лікар первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр, пояснюють у Національній службі здоров’я України. Можете звернутися до свого сімейного лікаря з переліком призначень від кардіолога та уточнити, чи входять ці препарати в програму «Доступні ліки».

Якщо так, то сімейний лікар одразу створить електронний рецепт, з яким можна отримати ліки безоплатно або з доплатою в аптеках, які мають договір із НСЗУ.