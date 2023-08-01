Працюю в автотранспортному підприємстві. Останнім часом умови праці дуже змінилися і стали неприйнятними для мене. Повідомив про це свого роботодавця та попросив, аби зменшив навантаження або підвищив заробітну плату. А він сказав, що в такому разі може мене просто звільнити. Підкажіть, чи можливо звільнити працівника, який відмовився працювати у зв’язку зі зміною істотних умов праці, в період воєнного стану?

Відповідно до ст.3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених ч.3 ст.32 КЗпП України, здійснюється не пізніше, як до запровадження таких умов, роз’яснюють у Держпраці.

Якщо працівник відмовився працювати в нових умовах і повідомив про це роботодавця письмово, той має право розірвати з ним трудовий договір на підставі пункту 6 ст.36 КЗпП України. Тобто власник чи уповноважений ним орган має право звільнити вас, якщо відмовляєтеся з будь-яких причин продовжувати виконувати роботу в нових умовах. Законодавство не передбачає необхідності вжиття заходів щодо працевлаштування працівників у таких випадках.