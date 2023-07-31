Закуска з помідорів та цибулі виходить у міру солона, негостра, пікантна та дуже смачна! Смакує до будь- якої другої страви та м’яса, а на природі взагалі незамінна. Рецепт не на зиму.

5 середніх помідорів

3 середні цибулини

3—4 зубчики часнику

4 столові ложки олії

2 столові ложки соку лимона

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки сухого базиліку

1,5 столові ложки меду

0,5 чайної ложки солі

Томати нарізати середніми скибочками (кружальцями). Цибулю — кільцями. Часник порубати. Для заправки рідкий мед змішати з соком лимона, олією та приправами. Ретельно перемішати. В миску викласти шарами: томати, потім цибулю з часником. Чергувати шари. Залити маринадом. Поставити в холодильник щонайменше на 1 год.