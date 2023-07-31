Закуска з помідорів та цибулі виходить у міру солона, негостра, пікантна та дуже смачна! Смакує до будь- якої другої страви та м’яса, а на природі взагалі незамінна. Рецепт не на зиму.
- 5 середніх помідорів
- 3 середні цибулини
- 3—4 зубчики часнику
- 4 столові ложки олії
- 2 столові ложки соку лимона
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 0,5 чайної ложки сухого базиліку
- 1,5 столові ложки меду
- 0,5 чайної ложки солі
Томати нарізати середніми скибочками (кружальцями). Цибулю — кільцями. Часник порубати. Для заправки рідкий мед змішати з соком лимона, олією та приправами. Ретельно перемішати. В миску викласти шарами: томати, потім цибулю з часником. Чергувати шари. Залити маринадом. Поставити в холодильник щонайменше на 1 год.
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