НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕЗРІВАННЯ ПОМІДОРІВ

Після збирання врожаю на городі потрібно підготувати місце для майбутніх посадок. Ви можете посіяти шпинат, пекінську капусту, кріп тощо.

У серпні час зайнятися заготівлею вирощених пряних трав. Збирати їх бажано в суху погоду, після чого вивісити для просушування в приміщенні, що провітрюється. Низька температура вночі негативно впливає на огірки. Кілька позакореневих підживлень комплексними міндобривами їм цієї пори не завадять.

Окремо слід згадати про томати. Збирають їх двічі на тиждень, не допускаючи перезрівання. А прискорити процес дозрівання можна, повернувши кисті до сонця або обмеживши надходження вологи.

У теплицях ще чимало квітучих помідорних кущів. Їм потрібне сонячне світло й тепло, якого стає дедалі менше. Квіткові завитки вже навряд чи встигнуть перетворитися на плоди, тому без жалю відщипуємо їх і пасинки, прибираємо листя зі стебел аж до плодових кистей. У теплицях із полікарбонату або скла роботу з вершкування цілком можна відкласти на кілька тижнів.

Не забувайте провітрювати теплиці, а також ретельно закривати при поганій погоді. Щоб уникнути вогкості, не перестарайтеся з поливом, а до середини місяця припиніть його зовсім. Одночасно варто зайнятися прищипуванням пагонів помідорів.

У цьому місяці настає пік активності фітофтори. Розпізнати початок хвороби можна по бурих плямах на листі та плодах. На початковому етапі її ще можна швидко подолати, обприскуючи розчином марганцю, настоєм часнику чи іншими препаратами. Ну й, звісно, на часі готуватися до копання картоплі.

ПОЛАМАНІ ГІЛКИ МОЖНА ПОЛІКУВАТИ

Дуже важливо не прогаяти в серпні час для початку робіт зі збору врожаю, адже плоди можуть просто перезріти і втратити корисні та смакові властивості. Крім того, перезрівання негативно позначається на морозостійкості рослин.

Ступінь зрілості яблук можна визначити за невеликим відділенням плодоніжки від гілки та характерним жовтуватим забарвленням шкірки. Зверніть увагу, що зимові сорти зазвичай потрібно поміщати в сховище для дозрівання.

У разі потреби встановіть підпірки для гілок. Щоб уникнути травмування, необхідно підкладати під них папір або складену в кілька разів тканину. Якщо гілки все ж таки надломилися, не поспішайте їх спилювати, краще спробуйте підлікувати, наклавши трохи вище пошкодження пов’язку та стягнувши дротом. Саму щілину необхідно замазати глиною впереміш із коров’яком.

Якщо серпень видається спекотним, не поливайте сад безпосередньо перед збиранням плодів, аби не скоротити термін зберігання.

Своєчасно прибирайте з-під дерев падалицю, знищуйте всі плоди з ознаками хворобливих уражень, регулярно перевіряйте розставлені в саду пастки. Пильної уваги потребують у серпні молоді насадження — в цей спекотний час їм потрібні регулярні поливи, надійний захист від хвороб і шкідливих комах. Оглядайте гілки щодо кладок шовкопряда, які також можна знайти на дерев’яних парканах. Негайно їх знищуйте.

Кісточкові культури стають уразливими для камеді, її необхідно видалити, зрізавши ножем до живої деревини. Після цього уражену ділянку обробляють сумішшю глини та коров’яку, взятих у рівних пропорціях. Обмотайте оброблене місце вологою тканиною, залиште на 7 днів, але не забувайте час від часу змочувати.

Настав час для обрізування вишні, черешні та інших кісточкових культур. При ураженні шкідниками можна побачити зів’ялі верхівки — їх слід зрізати та спалити. Уражені моноліозом пагони видаліть, захоплюючи до 10 см живої деревини.

Для боротьби з вишневою мухою рекомендується перекопати землю в пристовбурних колах. Проведіть профілактичне обприскування проти парші фунгіцидними препаратами.

Особлива увага — винограду. Верхній шар землі необхідно добре розпушити, підживити рослину органічним розчином. Для найкращого дозрівання плодів наприкінці серпня проводять карбування пагонів, видаляють листя, яке закриває грона. Не забувайте прополювати, розпушувати ягідники, вносити фосфорні добрива.

Оптимальний час для посадки суниці — середина серпня. Кущики ділимо на саджанці. Як свідчить практика, найбільш міцними виявляються розетки, розташовані найближче до материнського куща. Вуса беріть лише з найбільш урожайних кущиків. Щоб не загубити їх, в ягідну пору зробіть розмітку, наприклад, за допомогою стрічки. Садити краще в похмуру погоду. Не забувайте про дезінфекцію посадкового матеріалу.

ЗАГАРТОВУЙТЕ ТРОЯНДОВІ ЖИВЦІ

Саме час пересаджувати трирічні лілії. Бульби потрібно зібрати та висадити рядами на відстані близько десяти сантиметрів.

Боремося з лілейною тріщалкою — червоним жуком, здатним завдати непоправної шкоди квітковим культурам. Для його знищення підійдуть препарати проти колорадського жука.

У середині місяця розсаджують півонії, ділять і пересаджують флокси, примули, іриси. Настав час висадити дворічники на постійне місце. Не забуваємо про полив і підживлення квітучих клематисів, ретельний догляд за жоржинами.

Середина серпня — початок вересня — найкращий час для висаджування бузку. Кущі добре приживуться, якщо видалити квіткові бруньки.

Якщо живцюєте троянди, не забудьте зараз загартувати живці, що вкорінилися, прибираючи на кілька годин укриття в прохолодну погоду. Внесіть калійні та фосфорні підживлення, не допускайте перезволоження та пересушування ґрунту.

Підживіть калійними добривами рододендрони та гладіолуси. Час збирати дозріле насіння однорічних квітів.