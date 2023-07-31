Найпоширенішими хворобами, які можуть переносити іксодові кліщі, що живуть у траві та зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини, є кліщовий вірусний енцефаліт і бореліоз, більш відомий як хвороба Лайма. Як уберегтися від них, розповідають у МОЗ.

КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ

Вірус енцефаліту найчастіше передається людині через укус кліща, а рідше через вживання в їжу сирого молока кіз і корів, які є носіями вірусу.

Енцефаліт — це запалення головного мозку, що може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Специфічних ліків проти хвороби немає — тільки симптоматичне лікування вдома чи в лікарні в разі важкого перебігу.

Кліщовий енцефаліт має сезонність — зустрічається з ранньої весни й до пізнього літа. Найкращий захист від нього — завчасна вакцинація (її рекомендовано робити взимку або рано навесні, але не пізніше 2 тижнів до активного етапу в життєдіяльності кліщів чи передбачуваної поїздки в місця, де ризик зараження найвищий). Потрібна вона передусім людям, які багато перебувають на природі: військові, лісники, туристи, рибалки, вівчарі тощо.

Це щеплення поки не входить до пакета гарантованих НСЗУ медичних послуг, і коштом платників податків вакцину поки не закуповують. Тому вакцинуватися потрібно власним коштом.

ХВОРОБА ЛАЙМА (БОРЕЛІОЗ)

Борелії — це бактерії, які під час укусу іксодових кліщів, що є їхніми переносниками, потрапляють в тіло людини й можуть стати причиною так званої хвороби Лайма.

Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто — характерна червона пляма в місці укусу (еритема), яка з часом збільшується і стає схожою на мішень. Зауважте, що еритема може й не з’явитися. Іншими проявами хвороби Лайма можуть бути біль у суглобах, серці (кардит) чи частковий параліч обличчя або шиї.

Якщо в перші тижні, а краще — дні, не зупинити хворобу Лайма курсом антибіотиків або не завершити її лікування, вона перейде в хронічну форму, яка не піддається ефективній медикаментозній терапії. Що більше часу минуло від укусу, то важче лікувати хворобу. Наразі для людей вакцини від хвороби Лайма немає.

ЯК ЇЙ ЗАПОБІГТИ

Якщо виявили на своєму тілі кліща, що вже проник під шкіру, його потрібно без зволікань видалити самостійно або звернутися по кваліфіковану допомогу до найближчого медичного закладу (другий варіант є більш прийнятним, оскільки при видаленні кліща в домашніх умовах його частина може залишитися під шкірою). Обробіть місце укусу хлоргексидином, водою та милом, спиртом тощо. Одразу зв’яжіться із сімейним лікарем: очно чи дистанційно.

Отримайте рецепт на антибіотик, потрібний для знищення борелій, які, можливо, вам передалися. Повністю закінчіть призначений лікарем курс антибіотиків, не перериваючи його.

Будьте уважні до симптомів хвороби Лайма після лікування — можливо, буде потрібен другий етап терапії.

Подекуди лікарі не хочуть призначати антибіотик профілактично та радять зачекати появи первинних симптомів або здати через 2—3 тижні аналіз крові на антитіла до борелій. Закликаємо вас не займатися самолікуванням і водночас нагадуємо лікарям, що в 20—30 відсотках випадків плями на місці укусу немає, а зараження та хвороба Лайма — є.