Верховна Рада прийняла зміни дат державних свят в Україні, й відтепер українці відзначатимуть їх за новими датами.

1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня). Це пов’язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня).

15 липня — День Української Державності (замість 28 липня). В день, коли вшановується пам’ять державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

Відповідні зміни вносяться до ст.73 Кодексу законів про працю України. Українці почнуть відзначати свята за новими датами, починаючи з 1 вересня цього року. Як відомо, раніше Православна церква України (ПЦУ) ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року.

Таким чином, із 1 вересня 2023 року більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Окрім Різдва, яке святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, переноситься і День святого Миколая — 6, а не 19 грудня, Водохреще — 6, а не 19 січня. Водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят.