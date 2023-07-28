Нереально смачна сирна запіканка з кремом. Саме сметанна заливка робить сирник схожим на тістечко.

На форму діаметром 20—22 см:

700 г кисломолочного сиру (від 9%)

150 г цукру

чверть чайної ложки солі

дрібка ваніліну

3 середні яйця

50 г вершкового масла

50 г манної крупи

1 чайна ложка

цедри лимона

Крем:

400 г сметани

2 середні яйця

70 г цукру

дрібка ваніліну

До сиру додати яйця, цукор, сіль, ваніль, цедру, розтоплене масло та манну крупу. Все подрібнити блендером на кремоподібну масу. Якщо блендера немає, попередньо двічі прокрутити сир на м’ясорубці, а потім перемішати з іншими інгредієнтами. За бажання додати ягоди чи родзинки.

Форму для випічки вистелити пергаментом. Викласти сирне тісто, розрівняти. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40—45 хв. до рум’яності.

Для крему змішати сметану, цукор, ваніль і яйця. Збити віночком. Запіканку дістати з духовки (не вимикати її), залити кремом. Поставити в духовку на 20 хв. Перед нарізанням повністю охолодити.