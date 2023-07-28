Нереально смачна сирна запіканка з кремом. Саме сметанна заливка робить сирник схожим на тістечко.
На форму діаметром 20—22 см:
- 700 г кисломолочного сиру (від 9%)
- 150 г цукру
- чверть чайної ложки солі
- дрібка ваніліну
- 3 середні яйця
- 50 г вершкового масла
- 50 г манної крупи
- 1 чайна ложка
- цедри лимона
Крем:
- 400 г сметани
- 2 середні яйця
- 70 г цукру
- дрібка ваніліну
До сиру додати яйця, цукор, сіль, ваніль, цедру, розтоплене масло та манну крупу. Все подрібнити блендером на кремоподібну масу. Якщо блендера немає, попередньо двічі прокрутити сир на м’ясорубці, а потім перемішати з іншими інгредієнтами. За бажання додати ягоди чи родзинки.
Форму для випічки вистелити пергаментом. Викласти сирне тісто, розрівняти. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40—45 хв. до рум’яності.
Для крему змішати сметану, цукор, ваніль і яйця. Збити віночком. Запіканку дістати з духовки (не вимикати її), залити кремом. Поставити в духовку на 20 хв. Перед нарізанням повністю охолодити.
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