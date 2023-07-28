Раптове та значне підвищення тарифів на електроенергію змушує вкотре замислюватись над утепленням домівок перед наступним опалювальним сезоном. Одним із найпопулярніших утеплювачів є екструдований пінополістирол. Цей матеріал вирізняється високими теплоізоляційними властивостями і має чимало переваг перед пінопластом, хоча й виготовляють їх з однієї сировини — полістиролу.

Пінополістирол практично не має обмежень у застосуванні, значно міцніший та щільніший за пінопласт, при механічному навантаженні не кришиться, не боїться деформації та усадки. Його щільність в рази вища, ніж у пінопласту. А ще має високий коефіцієнт шумопоглинання. Та й рівень вологопоглинання в пінопласту до 10 разів більший, ніж у пінополістиролу. Але! Пінополістирол приблизно втричі дорожчий. Так, я нещодавно купував листи пінополістиролу по 350 грн. Тоді як пінопласт коштує трохи більше 100 грн. То що ж робити?

Ощадливі господарі нижню частину будинку утеплюють пінополістиролом, бо це найбільш критична ділянка, що межує з фундаментом. Вона відчуває найбільше навантаження та піддається впливу вологи. Достатньо двох нижніх рядів. А от над ними укладають ряди пінопласту такої ж товщини (я брав 10 мм). На якості утеплення будинку це фактично не позначиться, а от економія буде ой яка суттєва!

Василь ГЕРАСИМОВ.