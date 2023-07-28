Розтягнення м’язів — одна з найпоширеніших травм, яку легко отримати не тільки займаючись спортом, але й працюючи на дачі або граючись із онуками в активні ігри. «Порадниця» з’ясувала, які симптоми сигналізують проте, що м’язам потрібен перепочинок і спокій, а головне — як повернути собі колишню рухливість.

НАЙЧАСТІШЕ СТРАЖДАЮТЬ НОГИ ТА СПИНА

— Розтягнення м’язів — дуже поширений вид травми, при якому відбувається мікророзрив м’язових волокон через надмірне натягування, — пояснює ортопед-травматолог вищої категорії Юрій ШИМОН. — Це трапляється, коли навантаження на тканини перевищує їхню еластичність, й супроводжується ниючим болем і дискомфортом, що посилюються при русі.

Цей вид травми зазвичай має досить легку форму та з часом минає самостійно, допомога фахівця потрібна лише у випадках сильного пошкодження або розтягнення великої групи м’язів. Найчастіше розтягнення м’язів виникають у ділянці гомілко-востопного суглоба, спини та стегон.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами лікаря, основна причина виникнення розтягнення — це навантаження на непідготовлені (не розігріті) м’язи при заняттях спортом і важкій фізичній роботі, а також при падіннях, забиттях, ударах або необережних різких рухах.

Найчастіше розтягнення м’язів спостерігається в таких видах спорту, як футбол, баскетбол або теніс, де потрібні біг на короткі дистанції, стрибки, раптові зупинки та швидка зміна напрямку руху. Ризикують і бігуни на довгі дистанції, особливо при підйомі вгору або спуску схилом (таким чином зазвичай травмуються литкові м’язи).

Додатковими факторами ризику є вік 40+, наявність травм у минулому, слабкий м’язовий каркас і непідготовлений опорно-руховий апарат, які не витримують інтенсивні навантаження, а також захворювання хребта та кістково-м’язової системи.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Характерні симптоми м’язового розтягнення — це раптовий тягнучий біль, затвердіння м’язів, скутість рухів, набряклість. Додатково можуть виникати м’язові судоми та підшкірні гематоми. При цьому болючість, набряк і крововилив здатні проявлятися та наростати протягом доби. Цією «відстрочкою» розтягнення м’язів відрізняється від аналогічної травми зв’язок, при якій больовий синдром та інші симптоми виникають одразу чи протягом короткого часу після травмування.

Якщо стався надрив великого м’яза, під шкірою часто промацується подоба кульки — це збираються в грудочку розірвані волокна.

ДІАГНОСТИКА Й ЛІКУВАННЯ

— Найчастіше ортопед-травматолог легко визначає цей вид пошкодження м’язів на підставі опитування та огляду пацієнта, виконавши пальпацію пошкодженої ділянки, перевіривши м’язову силу та діапазон рухів, — каже Юрій Шимон. — Але щоб виключити інші травми зі схожими симптомами, наприклад, перелом або розрив м’яза, при сильних розтягненнях можуть бути призначені рентгенографія, МРТ або УЗД.

Вважається, що протягом перших 48 год. розтягнутим м’язам потрібні лише спокій, лід, компресія та положення з невеликим підйомом догори. Тобто пошкоджена ділянка має бути максимально знерухомлена й до неї треба кожні кілька годин на 10—15 хв. прикладати лід (підійдуть кубики льоду або пакети заморожених овочів, загорнуті в тонкий рушник для профілактики обмороження).

Крім того, необхідно накласти на постраждалий м’яз еластичну (але не тугу) пов’язку та по можливості (якщо постраждала кінцівка) частіше тримати її в піднесеному положенні для зменшення набряку. При сильному болю рекомендується також приймати знеболювальні препарати, застосовувати протизапальні мазі та гелі.

Якщо після двох днів щадного режиму ваше самопочуття покращилося, починайте обережно рухатися та розробляти пошкоджений м’яз — це допоможе уникнути м’язової скутості та обмеження рухливості. Але якщо у вас було сильне розтягнення, період відновлення може тривати кілька тижнів.

Скоротити його реально за рахунок виконання вправ лікувальної фізкультури, масажу та фізіотерапевтичних процедур. Підібрати комплексну терапію допоможе лікар. У поодиноких випадках — при тяжкому пошкодженні та надриві м’язів — може бути показане хірургічне втручання.

Ірина КАДЧЕНКО.