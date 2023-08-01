Не дуже люблю класичне варення зі смородини, але цей ароматний конфітюр дуже подобається, роблю його щороку. Виходить кисло-солодкий густий десерт із терпкими нотками цитрусових.

На 3 банки по 0,5 л:

1 кг чорної смородини

800 г цукру

1 апельсин (вагою близько 300 г)

Апельсин довільно нарізаю (кісточки видаляю) та двічі перекручую на м’ясорубці разом із цедрою. Смородину змішую з цукром і подрібнюю занурювальним блендером. Додаю апельсин, перемішую. Перекладаю в каструлю, ставлю на вогонь. Доводжу до кипіння. Варю на повільному вогні від моменту закипання 5 хв., постійно помішую. Одразу гарячим перекладаю у стерилізовані банки. Закриваю під ключ. Зберігаю в погребі.

Надія ВАЩЕНКО. м. Вінниця.