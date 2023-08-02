Роз’яснення щодо оформлення першого паспорта громадянина України дітям, які досягли 14-річного віку під час проживання на тимчасово окупованих територіях, надали в Державній міграційній службі України.

Отже, така особа має звернутися до будь-якого територіального підрозділу ДМС із такими документами.

✔ Свідоцтво про народження або витяг із ДРАЦСу (за наявності). Якщо відсутній документ, інформацію працівники ДМС перевірять самостійно.

✔ Паспорти батьків або одного з них (для перевірки належності до громадянства України). Якщо особа не підтримує стосунки з батьками або не може надати їх через воєнний стан, достатньо надати інформацію про такі документи.

✔ Якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

✔ Також за наявності може подаватися реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

У разі відсутності оригіналів документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, заявником також можуть подаватися копії таких документів або інформація (персональні дані) батьків (чи одного з них).

Важливо. Подання копій вказаних вище документів не є обов’язковою умовою при прийнятті від заявника документів для оформлення паспорта та не може бути підставою для відмови в оформленні документа.