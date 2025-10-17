Якщо вас турбує незрозуміла слабкість, утома, набряки й при цьому стало дискомфортно ходити в туалет «по-маленькому», терміново перевірте нирки. «Порадниця» з’ясувала, чому порушується їхня функція та чим це загрожує.

Назва одна — хвороб багато

— Нефропатія — це загальна назва для різних захворювань нирок, за яких порушується основна функція цього органа — фільтрація крові від токсинів і зайвої рідини, — пояснює лікар-уролог вищої категорії Іван КРИЖАНІВСЬКИЙ (на знімку). — За відсутності лікування поступово уражається функціонально активна ниркова тканина (паренхіма), що зрештою може призвести до розвитку ниркової недостатності — серйозного захворювання, за якого порушуються всі функції нирок і нормальна робота інших внутрішніх органів аж до летального результату.

Нефропатії бувають гострі, коли ушкодження тканин нирок відбувається дуже швидко, і хронічні — у цьому разі порушення накопичуються поступово, з плином часу.

Небезпека нефропатій у тому, що тривалий час можуть ніяк не проявлятися або супроводжуватися незначними симптомами, тоді як функція і структура нирок серйозно страждає.

У чому причина

За словами фахівця, нефропатії поділяють на первинні — це самостійні захворювання нирок, найчастіше спадкового характеру, що виникають як основна патологія; та вторинні — розвиваються як наслідок інших хвороб і провокуючих чинників.

Найчастіше причиною патологічних проблем із нирками стають цукровий діабет (близько третини всіх випадків нефропатії), підвищений артеріальний тиск, хронічні інфекції, системні аутоімунні захворювання, онкологічні новоутворення, а також тривале вживання деяких ліків, зловживання алкоголем, вплив радіації та інтоксикація важкими металами.

Прояви

Симптоми порушення роботи нирок на початкових стадіях нефропатії можуть бути повністю відсутніми або проявлятися неспецифічними ознаками у вигляді сильної втоми, слабкості та загальної розбитості, проблемами з концентрацією уваги. Пізніше пацієнти звертають увагу на набряклість обличчя та кінцівок, пов’язану із затримкою рідини в організмі, підвищення артеріального тиску, головні болі, зменшення кількості сечі та зміну її кольору. Можливі також скарги на болюче сечовипускання, тупий біль у попереку та боці, погіршення апетиту, нудоту, блювання, зниження ваги, задишку, утруднене дихання, постійне відчуття спраги.

Крім того, порушення функції нирок може призвести до накопичення токсинів в організмі, що спричиняє шкірні проблеми — свербіж і сухість. Із цієї ж причини виникає неприємний запах із рота та металевий присмак.

Діагностика та лікування

— У разі підозри на проблеми з нирками потрібно здати загальний і біохімічний аналіз крові, комплекс аналізів сечі (загальний, за Нечипоренко, за Зимницьким, на рівень альбуміну), також рекомендовано УЗД сечовивідних шляхів і КТ нирок, — каже Іван Крижанівський. — Лікування нефропатії залежить від її причини та стадії. Терапія зазвичай спрямована на усунення або взяття під контроль основного захворювання, що спричинило проблеми з нирками.

Для цього призначають препарати, що нормалізують артеріальний тиск і рівень глюкози в крові, компенсують порушення обмінних процесів, усувають запалення. Для симптоматичного лікування застосовують знеболювальні, залізовмісні, протисвербіжні препарати. Також часто рекомендується прийом діуретиків, сорбентів, вітамінів.

Важливо й переглянути раціон, знизивши споживання солі, білка та калію, тонізуючих напоїв. Водночас дозволені нежирні сорти м’яса й риби, каші, картопля та макарони, овочеві та круп’яні супи, більшість фруктів і овочів, насіння та горіхи, молочні продукти, неміцний чай і соки.

Вчасно діагностована нефропатія повністю виліковна, й функції нирок можуть бути відновлені.

Ірина КАДЧЕНКО.