Голубці виходять соковитими та дуже ніжними завдяки соусу. Солодкий перець теж надає класичній страві нового відтінку смаку, але якщо сумніваєтеся, що ваша родина схвалить такий підхід, не додавайте.
Фарш:
* 400 г фаршу свинини
* 100 г круглого рису
* 1 маленьке яйце
* 200 г білоголової капусти
* 1 велика цибулина
* 1 червона солодка перчина
* 1 середня морквина
* олія
* сіль
* зелень
Соус:
* 200 мл вершків (20%)
* 100–150 г сметани
* 150 г томатного соусу
* 1 чайна ложка цукру
* 1 чайна ложка сушеного базиліку
* 3 зубчики часнику
* сіль
Наріжте дрібним кубиком капусту, цибулю та солодкий перець. Моркву можна нарізати так само або натерти на дрібній тертушці. Розігрійте в сковороді олію та обсмажте цибулю, моркву й перець. Остудіть.
Зваріть рис. Промийте його кілька разів під холодною водою. Залийте 100 г рису 150 мл води, додайте сіль, доведіть до кипіння та варіть на малому вогні до напівготовності. Зніміть з вогню та відкиньте на сито.
З’єднайте в мисці фарш, охолоджений рис, обсмажені овочі та капусту. Додайте яйце, сіль і перемішайте. Зліпіть з фаршу руками, змащеними олією чи водою, котлетки конусної форми.
Для соусу з’єднайте в мисці рідкі інгредієнти кімнатної температури: вершки, сметану, томатний соус. Додайте сіль, цукор, базилік та вичавлений часник і перемішайте.
Розігрійте олію у великій сковороді та швидко обсмажте заготовки голубців з двох сторін до золотавого кольору.
Викладіть у відповідну за розміром форму заготовки і між ними акуратно влийте соус. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хв. Протягом запікання рекомендуємо один раз перевернути, щоб голубці просочилися соусом. Закрийте форму фольгою і дайте 10 хв. постояти при вимкненій духовці. Подавайте з подрібненою зеленню.
Діана ШЕПЕЛЬ.
