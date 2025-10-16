Голубці виходять соковитими та дуже ніжними завдяки соусу. Солодкий перець теж надає класичній страві нового відтінку смаку, але якщо сумніваєтеся, що ваша родина схвалить такий підхід, не додавайте.

Фарш:

* 400 г фаршу свинини

* 100 г круглого рису

* 1 маленьке яйце

* 200 г білоголової капусти

* 1 велика цибулина

* 1 червона солодка перчина

* 1 середня морквина

* олія

* сіль

* зелень

Соус:

* 200 мл вершків (20%)

* 100–150 г сметани

* 150 г томатного соусу

* 1 чайна ложка цукру

* 1 чайна ложка сушеного базиліку

* 3 зубчики часнику

* сіль

Наріжте дрібним кубиком капусту, цибулю та солодкий перець. Моркву можна нарізати так само або натерти на дрібній тертушці. Розігрійте в сковороді олію та обсмажте цибулю, моркву й перець. Остудіть.

Зваріть рис. Промийте його кілька разів під холодною водою. Залийте 100 г рису 150 мл води, додайте сіль, доведіть до кипіння та варіть на малому вогні до напівготовності. Зніміть з вогню та відкиньте на сито.

З’єднайте в мисці фарш, охолоджений рис, обсмажені овочі та капусту. Додайте яйце, сіль і перемішайте. Зліпіть з фаршу руками, змащеними олією чи водою, котлетки конусної форми.

Для соусу з’єднайте в мисці рідкі інгредієнти кімнатної температури: вершки, сметану, томатний соус. Додайте сіль, цукор, базилік та вичавлений часник і перемішайте.

Розігрійте олію у великій сковороді та швидко обсмажте заготовки голубців з двох сторін до золотавого кольору.

Викладіть у відповідну за розміром форму заготовки і між ними акуратно влийте соус. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хв. Протягом запікання рекомендуємо один раз перевернути, щоб голубці просочилися соусом. Закрийте форму фольгою і дайте 10 хв. постояти при вимкненій духовці. Подавайте з подрібненою зеленню.

Діана ШЕПЕЛЬ.