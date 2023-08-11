Для Бога мертвих немає. Тому той, хто зник безвісти, єднається з живими. За упокій моляться, якщо факт смерті встановлено, поховання відбулося тощо. А за зниклого безвісти слід молитися, як за живого, і подавати записки за здоров’я — одноразові чи на сорокоуст, на пів року чи рік (принаймні в монастирях приймають і такі довготривалі записки). Можна уточнити, написавши: за здоров’я зниклого безвісти воїна (ім’я), — відповідає настоятель харківського храму І.Богослова (ПЦУ) митрофорний протоієрей о.Віктор МАРИНЧАК.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО