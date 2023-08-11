Прийнята постанова Кабміну «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань» встановлює такі розміри виплат для визначених категорій осіб:

✔ особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3100 грн;

II групи — 2900 грн;

III групи — 2700 грн;

✔ учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1000 грн;

✔ особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 грн;

✔ члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 грн;

✔ члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 1000 грн;

✔ учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.

Як повідомляють в Уряді, розмір грошової допомоги обчислювався, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 2093 грн.

Для осіб із інвалідністю внаслідок війни:

I групи — 2093 грн х 150 відсотків — 3100 грн;

II групи — 2093 грн х 140 відсотків — 2900 грн;

III групи — 2093 грн х 130 відсотків — 2700 грн.

Для виплати учасникам бойових дій застосовано коефіцієнт 50 відсотків прожиткового мінімуму, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 30 та учасникам війни — 20 відсотків.