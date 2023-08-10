Яскравий, апетитний, густий і ароматний ніжний соус із пікантним і гострим післясмаком.

1,2 кг помідорів

500 г моркви

500 г солодкого червоного перцю

120 г гострого червоного перцю

100 г часнику

100 г цукру

0,5 столової ложки солі

100 мл олії

100 мл оцту (9%)

Вага овочів зазначена в очищеному вигляді. Хочете більш гострий варіант — насіння гіркого перцю можете залишити. Усі овочі (окрім часнику) разом подрібнити: крізь м’ясорубку чи в чаші блендера. Викласти в товстостінну каструлю. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння. Варити під відкритою кришкою 1 год. на помірному вогні. У процесі не забувати кілька разів помішувати овочі, щоб не прикипіли до дна.

Додати дрібно нарізаний часник, сіль, цукор, олію без запаху. Перемішати, дати знову закипіти та варити ще близько 10—15 хв. Наприкінці влити оцет, перемішати, закрити каструлю кришкою і дати покипіти 1 хв.

Гарячою розкласти в стерилізовані банки, закрити під ключ. Перевернути, укутати до охолодження. Зберігати в коморі. Виходить близько 2 л ароматної аджики.