СКОШУЙТЕ БАДИЛЛЯ

За два тижні до копання картоплі бадилля рекомендується скошувати. Цей прийом особливо актуальний, якщо збір урожаю припадає на дощову погоду. При підвищеній вологості на бадиллі починають бурхливо розвиватися різні інфекції, плямистості, фітофтороз. Потім хвороби з листя з крапельками води потрапляють у ґрунт. Скошування бадилля підвищує провітрюваність ґрунту, захищає бульби від ураження фітофторою. Картопля краще зберігається взимку й менше уражується гнилями. Скошене бадилля при цьому необхідно зібрати та спалити.

При копанні бажано не допускати контакту картоплин із листям, щоб збудники хвороб не потрапили з нього на бульби.

Після скошування бадилля бульби швидше визрівають. Протягом двох тижнів верхній шар ґрунту підсихає та провітрюється. Шкірка бульб за цей час покривається пробковим шаром і грубіє. Потім приступають до копання картоплі гніздами. Копати зі скошеним бадиллям значно зручніше. Викопані бульби краще складати біля гнізда гіркою — так буде простіше сортувати врожай на насіння та їжу, а також вибраковувати хворі плоди.

ПРОСУШУЙТЕ БУЛЬБИ

Викопану картоплю необхідно просушити в тіні під навісом, у добре провітрюваному місці, протягом декількох годин.

Закладати на зберігання краще через 2—3 тижні, тому що за цей час проявляється прихована інфекція, і повторне перебирання дозволить вибракувати хворі бульби.