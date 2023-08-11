Ядра волоського горіха можуть бути темними всередині з кількох причин.

✔ Неправильне зберігання. Наприклад, якщо плоди тримають у сирості, холоді або, навпаки, при занадто високих температурах. Найкраща температура — 5—15 градусів, відносна вологість — не вище 60 відсотків. Тож зберігання у кімнатних умовах небажане.

✔ Горіхи довго перебували в навколопліднику або тривалий час лежали на землі, особливо в сиру погоду.

✔ Неправильне висушування — плоди тривалий час сушили на сонці. Перед висушуванням горіхи обов’язково звільняють від навколоплідника. Сушать протягом 5—12 днів у добре провітрюваному примщенні або на свіжому повітрі, оберігаючи від вологи.

✔ Поганий сорт.

✔ Несприятливі погодні умови протягом вегетації — тривала спека або нестача вологи.

✔ Збіг термін зберігання — за правильних умов горіхи зберігають не більше двох років.

ДЕРЕВА МОЖУТЬ ХВОРІТИ

Часта причина, з якої горіхи чорні, сухі чи порожні всередині, — хвороби. Якщо з погодними умовами ми нічого не вдіємо, то лікувати дерева — цілком у наших силах.

Бура плямистість (марсоніоз). Цю грибкову хворобу часто провокує волога дощова погода. Спочатку на листі з’являються невеликі темні плями, які з часом стають сірими, збільшуються у розмірах і зливаються. Згодом вони з’являються на зав’язях, плоди загнивають, ядра стають сухими та чорними. Збудник зимує в рослинних рештках і уражених пагонах. Тому важливо не залишати опале листя. Ефективною є обробка 3-відсотковою бордоською рідиною до розпускання бруньок: 300 г мідного купоросу та 450 г негашеного вапна на 10 л води. Для профілактики — 2—3-разова обробка протягом сезону 1-відсотковою бордоською рідиною чи фунгіцидами.

Бактеріоз. На листі, молодих пагонах, суцвіттях, а потім і плодах з’являються коричневі плями. Бактерії можуть потрапляти в ядра молодих плодів і спричиняти загнивання. У достиглих плодів ядра не пошкоджуються — лише навколоплідник. Від бактеріозу дерево до цвітіння обприскують 3-відсотковою бордоською рідиною або 1-відсотковою сечовиною. Через 2—3 тижні після цвітіння — 1-відсотковою бордоською рідиною або 0,5-відсотковим розчином сечовини.

Важливі нюанси. Очищені ядра псуються набагато швидше, аніж у шкаралупі. А щоб зберігались довше, їх спочатку на 2—3 дні кладуть у морозильну камеру або протягом 5—10 хв. розжарюють у духовці при температурі 180 градусів. Потім тримають у герметичній тарі в сухому темному місці. Зберігаються такі ядра 3—4 місяці.

А якщо горіхи гірчать? Досвідчені господині роблять так: вимочують їх у холодній воді протягом 12—24 год. Воду хоча б раз потрібно поміняти. Або ж заливають ядра на 30 хв. окропом. Після цього підсушують у духовці чи на сковорідці.

Іван СИМАКОВ, садівник.