Апетитні човники, запечені в духовці. Курка, гриби, сир і зелень чудово доповнюють нейтральні за смаком кабачки.

2 невеликі кабачки

500 г курячого філе

400 г печериць

1 середня цибулина

150 г твердого сиру

3 столові ложки майонезу

олія

зелена цибуля та петрушка

1 чайна ложка сушеного часнику

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Курку нарізати маленькими кубиками, на сильному вогні швидко обсмажити в олії до золотавості. Викласти на тарілку.

Гриби та цибулину нарізати дрібними кубиками, обсмажити разом до випаровування вологи в тій самій сковорідці. Перекласти до курки. Зелень посікти. Сир крупно натерти. Змішати для фарширування м’ясо, гриби, цибулю, сир (залишити трохи для верху) і зелень.

Кабачки розрізати вздовж навпіл, ложкою вибрати м’якоть, залишаючи стінки 1 см. М’якоть нарізати дрібними кубиками, додати до фаршу, перемішати. Додати до фаршу майонез (можна і без нього, але так соковитіше), сушений часник, сіль і мелений перець за смаком.

Кабачкові човники викласти у форму для запікання. Заповнити їх фаршем, з гіркою. Форму закрити фольгою. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати 40 хв. Потім фольгу зняти, притрусити сиром, запікати до рум’яності ще 10—15 хв.