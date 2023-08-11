Апетитні човники, запечені в духовці. Курка, гриби, сир і зелень чудово доповнюють нейтральні за смаком кабачки.
- 2 невеликі кабачки
- 500 г курячого філе
- 400 г печериць
- 1 середня цибулина
- 150 г твердого сиру
- 3 столові ложки майонезу
- олія
- зелена цибуля та петрушка
- 1 чайна ложка сушеного часнику
- 0,5 чайної ложки солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
Курку нарізати маленькими кубиками, на сильному вогні швидко обсмажити в олії до золотавості. Викласти на тарілку.
Гриби та цибулину нарізати дрібними кубиками, обсмажити разом до випаровування вологи в тій самій сковорідці. Перекласти до курки. Зелень посікти. Сир крупно натерти. Змішати для фарширування м’ясо, гриби, цибулю, сир (залишити трохи для верху) і зелень.
Кабачки розрізати вздовж навпіл, ложкою вибрати м’якоть, залишаючи стінки 1 см. М’якоть нарізати дрібними кубиками, додати до фаршу, перемішати. Додати до фаршу майонез (можна і без нього, але так соковитіше), сушений часник, сіль і мелений перець за смаком.
Кабачкові човники викласти у форму для запікання. Заповнити їх фаршем, з гіркою. Форму закрити фольгою. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати 40 хв. Потім фольгу зняти, притрусити сиром, запікати до рум’яності ще 10—15 хв.
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